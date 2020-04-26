南非学者呼吁客观理性看待“非洲人在广州境况”问题

人民网约翰内斯堡4月25日电（记者 李滢嫣）4月24日，南非跨文化交流领域专家、姆贝基非洲领导力研究院谭哲理教授在南第二大新闻网站刊文，以“寻找所谓广东‘种族主义’指责的真相”为题，呼吁非洲国家不要被不实信息所蒙蔽，而应客观、理性看待广东采取的防疫举措和非洲人在粤境况。主要内容如下：

文章表示，在类似新冠肺炎大流行引发的公共卫生和经济危机中，否认事实和真相将危及人们的生命和生计。持续传播的假消息会损害国与国、人与人之间的关系。一些政客和个人出于狭隘的政治目的，利用“后真相议程”搞分裂，破坏人们团结一致抗击疫情。

文章说，受殖民主义及种族隔离历史影响，非洲人对所谓的广东“种族歧视”事件极为敏感，而不论是真是假。广东是中国南方对外开放的门户，人口超过1亿，其中包括成千上万的外国人，难免会因为文化差异对当地法律法规和防疫举措等产生一些误解。

令人担忧的是，目前在广东一些来自高风险非洲国家的侨民平时不戴口罩出门并四处活动，甚至确认感染了也不遵守规定，导致周边中国居民恐慌。当地政府针对所有公民、居民和游客进行强制检测和隔离等措施被人误读，他们控诉非洲人受到当地店主、保安和房东的侮辱、歧视和不公平待遇。

但事实真相是什么呢？实际上，特殊情况需要特殊应对措施，有时可能会限制个人和群体行为。因此广东省政府采取的防疫行动是可以理解的。他们正在采取类似武汉的严格措施，以阻止国内和国外输入性病例引发疫情的第二波传播。据统计，截至4月13日，广州累计报告境外输入确诊病例119例，其中外国籍26例，非洲籍就占了19例。在此情况下，广东采取严格措施是为了保护而不是损害所有人的健康和安全。这些措施包括对所有高风险人群进行全面检测，对所有入境乘客实施14天强制隔离，共对1.5万人实施居家或集中隔离，其中中国人近1万人，外国人有4600多人，包括非洲籍公民。中方采取的果断措施受到了非盟和非洲国家赞赏和支持。

文章最后指出，中国没有殖民他国的历史，中国积极促进非洲国家基础设施建设，在这次新冠疫情大流行期间向非洲各国提供了许多医疗资源。中国已经随时做好准备，在疫情结束后进一步支持非洲，助力非洲重建和恢复发展。

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