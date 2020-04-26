中国驻南非使馆举办旅南中国公民及机构安全工作视频座谈会

人民网约翰内斯堡4月24日电（记者 李滢嫣）4月24日，驻南非使馆举办旅南中国公民及机构安全工作视频座谈会，通报南非防疫安全和治安安全形势并部署下阶段安全工作。李南临时代办主持视频会议并讲话，驻德班总领事费明星、驻开普敦总领事林静、驻约堡总领事唐中东，各主要侨团、中资企业机构、留学生和孔院教师等11个参会代表视频连线发言，200余名各方代表线上参会。

李代办通报了疫情暴发以来使馆所做工作，对广大旅南侨胞全力配合使馆“两不一要”防疫要求，立足当地、携手抗疫，长期保持“南非无一起从中国输入病例、在南同胞无一起感染病例”这个“双零纪录”表示衷心感谢。明确提出驻南使领馆下阶段将继续保持对南方强力部门的工作热度不减，有效促请其切实保护我公民生命健康安全，继续保持对广大在南同胞服务温度不减，确保做好全天候领保工作，继续保持对各侨团侨社、中资企业协会、华人警民中心、留学生组织等团体支持力度不减，着力帮助和支持其发挥联系服务广大在南同胞的桥梁纽带作用。

李代办结合具体数据和案例，分析了下步疫情发展走向和安全形势，要求大家清醒认识下阶段面临的严峻风险和挑战，坚持底线思维，做好长期抗疫和应对最坏情况的准备。坚持共赢思维，牢记帮助南非就是帮助自己，积极支持配合南方抗疫斗争。坚持战略思维，进一步坚定携手抗疫、共保平安的信心和决心。同时呼吁广大在南同胞继续发扬爱祖国、勇担当、讲团结、顾大局的优良传统，牢记确保自己安全就是“保家人、保平安、保财富、保健康”。严格遵守南非政府相关封禁措施，牢记“少流动就是保安全”。严格依法依规、守法经营，牢记“遵规守纪就是最大安全”。继续发扬守望相助精神，牢记“大家安全我才能安全”，因地制宜组建互助网络，共享资源、共渡时艰。驻南非使领馆将与广大旅南同胞一起坚守阵地、并肩战斗，全力以赴为大家提供贴心服务，着力赢得抗疫阻击战的最终胜利。

李代办强调，广大在南中资特别是国有企业机构是推进中南经贸合作的主力军，要在此次抗疫斗争中承担更大的使命和责任，进一步增强大局意识，强化责任担当，切实按照国内要求抓好自身生产经营，稳定队伍稳住军心，有力服务国内国外工作大局。进一步增强融入当地意识，踊跃为南方抗疫工作做贡献，认真履行社会责任，积极回馈当地。进一步增强公共外交意识，及时传递中国抗疫“好声音”，唱响中南合作抗疫“协奏曲”，更好展现国企担当、中国力量。进一步增强忧患意识，狠抓安全不放松，把安全责任落实到岗到人，切实做到“看好自己人，管好自己门”，严防发生安全事故和涉我案事件。

驻德班、开普敦和约堡总领馆在会上分别介绍了领区安全情况及所做工作，并就下步抗疫工作提出意见建议。各主要侨团、中资企业机构、留学生和孔院教师等参会代表在会上纷纷表示，此次会议十分及时、十分必要，衷心感谢驻南使领馆在维护侨胞健康和安全方面所做大量工作，将全力支持和配合使领馆工作，落实各项部署，同心抗疫，共保平安。

(责编：崔越、刘洁妍)