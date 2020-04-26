意大利新冠死亡病例增至26384例

新华社罗马4月25日电（记者陈占杰）意大利民事保护部门25日发布的数据显示，意大利当天新增新冠死亡病例415例，为3月18日以来单日新低，累计死亡病例26384例。

数据显示，意大利当天新增治愈病例2622例，新增确诊病例2357例，累计治愈病例和累计确诊病例分别为63120例和195351例。

意大利现有新冠患者105847人，比前一天减少680人，连续第六天下降。在现有患者中，82212人在居家隔离，21533人在医院接受普通治疗，2102人在重症监护室接受治疗，均比前一天有所减少，其中居家隔离患者人数是疫情暴发以来首次下降。

意大利新冠疫情应急委员会特别专员阿尔库里当天在新闻发布会上说，意大利将从5月4日开始进行新冠病毒抗体测试，以便确定是否以及有多少人在不知情的情况下感染了新冠病毒，在进入经济社会活动逐步恢复的抗疫第二阶段后，这对确保公众健康至关重要。

阿尔库里说，负责测试的公司将免费进行测试。从5月4日开始将对首批15万人进行测试，取样组织工作已经完成。

阿尔库里表示，截至24日，已经有106家意大利公司获准生产口罩，其中5家已和政府签订口罩供应合同。通过改造、新建工厂及购置设备，意大利将能够每天至少生产2500万只口罩。

当天，意大利在“封城”状态下纪念从法西斯统治下解放75周年，罗马和其他城市主要广场都未举行任何人群聚集活动。意大利总统马塔雷拉独自一人向罗马的无名烈士纪念碑敬献花圈。在向全国发表的声明中，马塔雷拉号召意大利人发扬反法西斯斗争中表现出来的坚韧、牺牲和团结精神，战胜已夺去许多人生命的新冠疫情。

意大利从1月31日开始实施为期6个月的紧急状态以应对疫情。为防止疫情进一步蔓延，该国从3月10日起进入全国“封城”状态，从3月12日起关闭全国除食品店和药店以外的所有商铺，从3月21日起关闭所有公园和其他公共场所。意大利已两次延长“封城”措施，目前的“封城”措施将持续到5月3日。

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