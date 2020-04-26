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长城一块砖有多重？

冯惠明

2020年04月26日05:23  来源：人民网－人民日报
 

　　旅居新西兰北部城市奥克兰多年，每当我看到当地越发常见的中国元素，遇到越来越多懂中国文化的外国朋友，都感到无比欣喜和自豪。我的内心深深感谢那些漂洋过海播撒中华文化种子的使者。

　　此刻，我正走近一位耄耋老人的住所。老人姓范，是一位多年来坚守和弘扬中华文化，致力于中新文化交流的翻译家和作家。范先生虽年事已高，但思维敏捷、谈风甚健，一谈起文化和文学的话题便滔滔不绝。

　　他特意向我展示了一个精美的粉红色盒子，里面珍藏着一套新西兰发行的龙年邮票和首日封。首日封的右下角是一位中国人的落款，范士林，正是眼前的范老先生。对范先生而言，参与这套邮票的发行是一段非常难忘的经历。那是兔年岁末，新西兰邮票发行部门的人找到他，请他为即将发行的龙年邮票和首日封，撰写一篇关于中国农历新年和“龙文化”的中英双语说明。考虑到这是弘扬中国传统文化、向新西兰人民表达亲善和友谊的好机会，范先生便一口答应了。

　　事后琢磨，此事完成起来并不简单。虽说我们华人对农历春节和“龙”的概念再熟悉不过，可是真要诉诸文字就不那么容易了。为此，范先生查阅了大量典籍和资料，落笔时又须顾及中文表达的原汁原味和英文的行文习惯，一些措辞颇费斟酌。总共2000字左右的中英文对照稿终于完成后，范先生如释重负。首日封发行当天，他亲临现场，为成百上千名集邮爱好者和喜欢中国文化的新西兰人签名售封，而他自己仅留下一套作为纪念。范先生说：“我们长期生活在新西兰，理应为两国文化交流尽点微薄之力，其实我们也只能做些力所能及的事情。”

　　随后，他又同我讲述了一件给当地小学生讲课的往事。有一年春天，范先生受校外辅导员梅维斯女士之邀，为一所小学的五年级学生义务讲述长江和长城的故事。讲述采用放映光碟视频与讲解画面内容相结合的方式，获得了满意的效果。许多孩子是第一次看到中国的长城和长江，兴趣非常浓厚，现场提问十分踊跃。

　　当了解到万里长城修筑工程之浩大和艰难，有个男孩突然发问：“长城一块砖有多重？”这个问题使在场的梅维斯女士也吃了一惊，暗想范老师未必准备到这样的细节。谁知范先生笑着称赞道：“你想得很细致。长城上的砖每块长约40厘米，宽20厘米，厚10厘米，重15公斤。”另一男孩追问道：“这些砖是怎么运上高山的？”当听到“用肩扛、扁担挑”时，孩子们都一脸敬佩。课后，范先生收到孩子们的来信和明信片，感谢他讲的长江和长城故事，有的孩子寄来自己画的画，画里有树林、山川河流和烽火台。

　　离开范先生的家，我的心中满是感动。是的，像范先生这样热心致力于两国文化交流的例子还有很多。更令人欣喜的是，越来越多的新西兰学生主动开始学习汉语，他们希望能更深入地了解中国，真正理解中华文化。我期待，未来有越来越多的中新青年加入到两国文化交流使者的队伍中来。


　　《 人民日报 》（ 2020年04月26日 07 版）
(责编：岳弘彬)
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