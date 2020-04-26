“感受中华精神的伟大力量”（海客谈神州）

阿列克谢·萨布罗夫。

学员们在练习书法。

莫斯科世界书法博物馆一角。

书法培训课堂。

莫斯科世界书法博物馆供图

在莫斯科索科利尼基公园内，有一座别具特色的世界书法博物馆，里面珍藏着来自70个国家的书法名家的5000多件作品，其中多数出自中国书法家之手。除了展厅，博物馆内还开设有书法艺术学校。人们在这里徜徉于书法艺术的海洋，既可以在一幅幅作品前驻足欣赏，还可以在各国书法名家的现场指导下练习书法，钢笔、软笔、尖笔，不一而足；古罗马字体、哥特式字体、斜体字、古罗斯字体和汉字的篆隶楷行草，美不胜收。

如此专业的书法展示让人不禁好奇这座书法博物馆的创立者是怎样的人。在与博物馆创立者、俄罗斯索科利尼基会展中心董事长阿列克谢·萨布罗夫的交流中，能够感受到他对书法艺术的追求。他热爱中华文化，《中国精神文化大典》和《中国大百科全书》是他的案头书。他经常忙里偷闲，翻开这些著作来细细品读，浸润在博大精深、别具魅力的中华文化里，这对他来说是一种很惬意的精神享受。

“对中华文化的探索越深入，你便越想融入其中”

上世纪90年代，萨布罗夫和中国就结下不解之缘。从那时起至今，萨布罗夫的足迹几乎遍及全中国。除了洽谈业务，他还到各地游览。他发现，中国大江南北，各地都有不同的生活习俗，人们操着各自的方言，享用着地方特色美食……但人们书写的汉字是一样的。尤其让他惊叹的是，在数千年里，经过中国人民特别是文人、艺术家的不懈努力，中华文化的传统价值和精神内核代代相传，不仅从未中断，还日益丰富厚重。

萨布罗夫惊奇地发现，在中国各地，很多人通过创作独具特色的作品来传承中华传统文化。在安徽，萨布罗夫曾经到一家宣纸厂参观，亲眼看到了宣纸的整个生产过程，至今回想起来仍印象深刻。对此，他感到很荣幸，因为正是中国发明的造纸术为人类文明作出了划时代的杰出贡献，而大多数书法家都喜欢在宣纸上挥毫泼墨；在位于黑龙江尚志市的中国书法文化博物馆参观碑林，也让萨布罗夫大开眼界。在这里，书法作品刻在花岗岩上，十分精美。在深圳，他参观了深圳坪山区美术馆。在他看来，这是中国传统艺术与现代科学技术完美结合的典范。

萨布罗夫感慨地说：“当你和中国的文化艺术大师们交流思想时，当你欣赏他们的作品时，你可以感受中华精神的伟大力量，获得正能量，这对于如何传承俄罗斯的传统文化也具有借鉴意义。对中华文化的探索越深入，你便越想融入其中。”

“学习汉语、研究中国书法既是兴趣使然，也是职责所在”

近几十年来，萨布罗夫的生活中发生了许多与中国有关的趣事，其中很大一部分都与书法相关。他认为，书法记录和展示了不同文化和不同时代的特征，而中国书法则兼具诗和画之美。在全世界，许多国家都有书法作品展览的常设博物馆，但此前在俄罗斯并没有这样的博物馆。萨布罗夫萌生了在俄罗斯开设书法主题的艺术博物馆的想法。2008年，世界书法博物馆正式开馆，成为俄罗斯第一家书法艺术博物馆。

如今，萨布罗夫和自己的孩子都在努力学习汉语。在他看来，俄罗斯和中国互为友好邻邦，随着两国关系的不断深入发展，俄中在文化领域的合作水平也不断提高，对中华文化感兴趣的俄罗斯人越来越多。中国在世界舞台上的影响力正在逐步增强，俄罗斯为了更好地开展对华合作，必须首先了解中华文化。萨布罗夫说：“中国书法在世界书法文化领域具有特殊地位，而我作为莫斯科世界书法博物馆的馆长，学习汉语、研究中国书法既是兴趣使然，也是职责所在。”

萨布罗夫积极投身俄中两国民间人文交流合作。在他的带领下，索科利尼基会展中心举办了一系列跨文化交流，其中包括举办大量的中国绘画展、书法展，邀请中国绘画、书法等领域的艺术家前来参展。书法博物馆旗下的书法艺术学校举办了多期大师班，许多书法爱好者慕名前来学习体验。此外，他还积极促成两国大学生之间的交流与互动。今年初，来自清华大学“思源项目”的学生代表受邀来到索科利尼基会展中心，参观了俄罗斯古斯里琴和中国古琴博物馆、世界书法博物馆，并与莫斯科各高等院校的同学见面交流。

“只要不同文明能够互相尊重，彼此包容，互学互鉴，不同国家、民族之间就能弥合分歧，顺利开展对话合作”

与中国接触越多，萨布罗夫越敬佩中国人民对文明和传统价值的传承。从汉字到中国数千年来造福于人类的众多发明创造，再到传承至今并不断发展的中华优秀文化传统，中华文明从未中断过。比如，每年中国农历新年来临之际，中国人都要回老家过年。人们从四面八方回家乡团聚，陪父母过年，给长辈拜年。中国人过春节讲究阖家团圆、孝老爱亲，这一文化传统已延续数千年不变，这其中体现的中华民族重视家庭、崇尚和谐的传统文化价值观，深深地打动了萨布罗夫。

他认为，在当今不断变化的世界中，对于文明间交流互鉴、和谐共存来说，中华文明的开放性和包容性具有借鉴意义。萨布罗夫说：“维护文明的多样性，是世界和平稳定的基本保障，有助于人类解决当今面临的许多棘手问题。文明的力量就存在于多样性之中。只要不同文明能够互相尊重，彼此包容，互学互鉴，不同国家、民族之间就能弥合分歧，顺利开展对话合作。”

据萨布罗夫介绍，近几个月以来，索科利尼基会展中心及其旗下的文化机构与中国的交流合作并没有因新冠肺炎疫情而停止，双方通过视频连线的方式进行互动和探讨。让萨布罗夫感到欣慰的是，他们的工作得到了来自中国各地文化人士的大力支持。

《 人民日报 》（ 2020年04月26日 07 版）

(责编：岳弘彬)