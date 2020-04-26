4月23日下午，中国政府援助非洲12个国家的抗疫物资转运仪式在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴博莱国际机场举行。此批中国政府援助物资包括防护服、护目镜、体温检测仪、口罩等，将于近日陆续转运至安哥拉、喀麦隆、中非、乍得、吉布提、莱索托、马达加斯加、纳米比亚、尼日尔、卢旺达、索马里和坦桑尼亚。

埃塞俄比亚外交部亚澳司司长达维特·伊尔加在仪式上表示，感谢中国政府在非洲抗疫困难时期对非洲的坚定支持，赞赏中国政府带领中国人民取得重要抗疫成效。“非洲国家和中国是全天候朋友，非中关系已提升为全面战略合作伙伴关系，正展现出蓬勃生机与活力。”伊尔加表示，中国抗击疫情过程中，非洲国家坚定地同中国站在一起。现在非洲抗疫形势严峻，中国给予坚定支持，中国政府以及包括马云基金会在内的中国机构和企业支援非洲国家抗疫，并通过派遣医疗专家组等方式同非洲分享抗疫经验。

中国政府派到非洲的首批抗疫医疗专家组已于4月16日分别抵达埃塞俄比亚、布基纳法索，正在与世卫组织驻当地机构、非洲疾控中心以及当地卫生部门共同抗击疫情。“中国政府和人民在本国抗疫斗争取得重要成效的同时，始终关心着非洲疫情形势，中国始终站在驰援非洲最前线。”莱索托驻埃塞大使玛法代表受援国和非盟常驻代表委员会衷心感谢中方提供及时医疗物资援助：“在这一重大挑战面前，中国的无私援助充分体现出非中之间从官方到民间的深厚友谊，非洲各国战胜疫情的能力和信心正不断增强。”

“中非抗疫合作是中非友谊的有力证明。”中国驻埃塞俄比亚大使谈践在致辞中表示，在中国抗击疫情最艰难时刻，非盟与非洲各国通过各种方式向中方表达团结和支持，中国人民不会忘记这份深情厚谊，正在以实际行动投桃报李。谈践强调，中国将优先发展卫生领域对非合作，在共建“一带一路”框架内推动有关举措进一步走深走实，同非方等国际社会携手打造人类卫生健康共同体。

据了解，这是进入4月以来中国政府第二批集中运送的援助非洲国家医疗物资。4月6日，中国政府援助非洲18国抗疫物资运抵加纳首都阿克拉，已陆续被转运分送至加纳、尼日利亚、塞内加尔、加蓬、塞拉利昂、布基纳法索等18个中西非国家。

新冠肺炎疫情发生以来，埃塞俄比亚航空公司一直未停止与中国的航班往来，在中国抗击疫情最困难时期积极承担支援中国抗疫物资转运的工作，目前也成为国际支援非洲抗疫的重要物流中转枢纽。4月14日，载有100万件抗疫物资的联合国首架“团结航班”抵达亚的斯亚贝巴博莱国际机场，其中包括马云公益基金会捐赠的大批医疗用品，将分发至非洲各国。

埃塞俄比亚航空公司首席执行官特沃尔德·加布雷马里亚姆表示，中国政府和中国人民在抗击疫情中体现出高度的团结和信任，这样的精神也传递到了非洲大陆，包括中国在内的国际伙伴正和非洲国家站在一起，持续地为非洲大陆提供必要物资和医疗援助，体现合作抗疫的力量。

（本报约翰内斯堡4月25日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月26日 03 版）

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