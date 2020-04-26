近日，中国驻德国大使馆临时工作组从柏林出发，驱车近700公里抵达海德堡，将来自中国南京的口罩、抗疫药品和防护服，送给托马斯·拉贝和海德堡市政府。

托马斯·拉贝是海德堡大学医学院教授，是中国人民熟知的《拉贝日记》作者约翰·拉贝的长孙。约翰·拉贝在侵华日军南京大屠杀期间，曾与其他国际友人共同建立南京国际安全区，最多时保护着25万中国难民。

新冠肺炎疫情在德国暴发后，托马斯·拉贝曾因当地药品和防护物资短缺向中国驻德国大使馆求助。使馆立即联系国内，在3月底将浙江省捐赠的第一批药品送到托马斯·拉贝手中。此后，中国驻德国大使馆获悉海德堡大学医院仍需援助，南京市政府迅速筹集了相关物资，并通过江苏省包机运抵柏林。

在这批抗疫物资包装箱上，印着南京大报恩寺塔和海德堡老桥门携手的图案，并写有“南京与你同在”。这也是南京人民与拉贝家族友谊的真实写照。二战刚结束时，德国物资紧缺，约翰·拉贝生活陷入困境，南京人民听闻这一消息后，主动捐款2000美元，并且每月寄送食物包裹给他。收到包裹的约翰·拉贝回信说，南京人民的友好支援使他重新树立起了生活的信心。

如今，拉贝家族又感受到来自中国的关爱。“我收到了很多来自中国朋友的问候和包裹。我一切安好，家里有100多个口罩！”托马斯·拉贝在接受本报记者电话采访时说：“在这个疫情肆虐的特殊时刻，来自中国的馈赠让我再一次深刻认识到，中国人民从不会忘记向朋友施以援手。”

海德堡市市政府发表声明，感谢中方为当地医疗机构提供大量防护物资，并表示：“这是海德堡与中国密切联系和友谊的象征。”声明还提到，中国妇女发展基金会还将为海德堡大学医院再提供一批口罩。

海德堡市长代表莫泽表示，市政府将尽快把物资配发给抗疫一线的医护人员，做到物尽其用。她说：“同心协力是人类战胜疫情的最有力武器。这次跨越万里之遥的爱心传递，生动诠释了南京与海德堡、中国与德国守望相助、同心抗疫的宝贵精神。”

友谊还在延续。托马斯·拉贝本人一直致力于促进德中友谊，推动两国医学界和史学界的交流，并在中德两地发起成立了3家约翰·拉贝交流中心。他说，居家的这些天，他正在参与撰写和翻译一本关于祖父约翰·拉贝的新书，这是一本多达600页的著作，大约还有4到6周就可以完成。

“我的家族传承着对中国和中国人民诚挚的爱，我的祖父深爱着南京市和南京人民，他一生中最崇高的使命与南京这座城市紧紧相连。我的孩子们也十分珍视与中国的友谊，相信对中国的爱将会在家族中代代相传。”托马斯·拉贝说。

（本报柏林4月25日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月26日 03 版）

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