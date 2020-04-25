新华社华盛顿4月24日电 （国际观察）注射消毒剂杀新冠病毒？特朗普言论引风波

新华社记者孙丁 邓仙来

美国总统特朗普23日在白宫举行的新冠疫情通报会上发表有关“注射消毒剂”杀死病毒的言论，引发媒体热炒。特朗普和白宫随后于24日对这一言论作了澄清，但依然无法阻止高涨的舆论风波。

风波缘起

在23日的白宫疫情通报会上，美国国土安全部科学技术理事会代理主任威廉·布莱恩公布了关于新冠病毒的最新研究结果，包括阳光和高温有助于抑制新冠病毒；消毒剂可以在5分钟内杀死唾液或呼吸道黏液中的新冠病毒；异丙醇甚至可以在30秒左右杀死新冠病毒等。

特朗普随即建议在这方面做进一步研究，并说：“假设我们用强光或紫外线照射人体……假设把光带到人体内，通过皮肤或其他方式，可以测试一下。”他还说：“消毒剂能在1分钟之内消灭新冠病毒……有没有一种方法，我们可以做类似的事情，通过注射或彻底清洁……检验一下会很有趣。”

此外，特朗普还问在场的白宫冠状病毒应对工作组协调员德博拉·伯克斯是否听说过这类治疗方法，并表示这类治疗方法值得关注。

上述言论立即被美国媒体热炒，美国有线电视新闻网、彭博社、《纽约时报》等纷纷指责总统言论“危险”“可笑”。

赶紧找补

面对媒体指责，特朗普次日做出回应。他在白宫椭圆形办公室签署一份文件时被问及此事，称自己前一天的讲话只是“在讽刺地给记者提出一个问题”。

白宫新闻秘书凯莉·麦克纳尼24日也在一份声明中说：“总统多次表示，美国民众应就新冠病毒治疗问题咨询医生。”她还批评媒体“不负责任地断章取义，用负面头条来报道总统”。

此外，美国媒体Axios援引消息人士的话说，特朗普正考虑减少在白宫疫情通报会上的亮相。报道说，一些白宫顾问认为，总统曝光过度可能适得其反，“许多老年人对疫情担心得要命，并不想看到总统和媒体斗嘴”。

多家美国媒体注意到，在24日的白宫疫情通报会上，特朗普首次没有回答任何记者提问。

舆论声浪

特朗普的“消毒剂”言论不仅受到媒体批评，也引发来自其他各方的舆论声浪。民主党人和专家24日纷纷呼吁民众听取专业人士意见，多家生产商也警告民众要正确使用消毒剂。

美国国会众议院议长、民主党人佩洛西在记者会上说，美国民众必须忽略“谎言”，为了保护自身和所爱之人，必须听科学家和其他专业人士的话。

美国食品和药物管理局前局长斯科特·戈特利布在接受媒体采访时说，人们不应服用或注射消毒剂进行任何治疗，这么做当然不能治疗新冠病毒引发的症状。“若用了，可能导致死亡等不良结果。”

美国乔治敦大学全球卫生法教授劳伦斯·戈斯廷在社交媒体上警告，忽视科学会使人丧命。他说，现在处于历史性流行病的蔓延中，要以科学作引导。“可遗憾的是，美国公共卫生专家越发被晾在一边。”

知名消毒剂生产商利洁时集团发表声明说，其产品在任何情况下都不应用于人体，无论是以注射、服用或任何其他方式。“我们的消毒剂和清洁产品应按说明书使用，请阅读标签和安全信息。”

还有医生抱怨特朗普的言论已经开始影响抗疫工作。纽约市一家医院的急诊医生克雷格·斯潘塞在社交媒体上说，医生们现在不得不开始解释为什么人们不应喝消毒剂或异丙醇，“这些时间原本可以用来讨论在未来如何更好应对疫情”。

(责编：岳弘彬)