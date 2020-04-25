国际观察：蓬佩奥抹黑中国为什么不合逻辑

新冠病毒疫情在全球暴发以来，美国政府不断指责中国。其间，美国国务卿蓬佩奥“一马当先”，充当反华“急先锋”，强硬攻击中国，近来还把矛头指向了世界卫生组织。

蓬佩奥的“脏水”集中在三方面：中国隐瞒了疫情；中国制造了病毒；世界卫生组织拿了美国的钱，却为中国说话。

然而，查看迄今为止中国、美国、世界卫生组织以及其他各国、各地区在新冠疫情问题上的信息披露，人们可以发现中国政府从疫情早期开始就向世界卫生组织以及各国频繁做了疫情通报。用中国外交部的说法，从今年1月3日到2月3日，中方仅向美国就作了30次通报。

蓬佩奥或许可以指责所谓的中国“通报不实”，但不能说中国没有尽早通报。如果美国认为中国通报不实，美方应该拿出证据，拿出它所掌握的中国当时疫情的“真实情况“，以及当时中国向美国通报的原始记录进行公开比对，来证实他所判断的中国通报之不实。

问题是，蓬佩奥有他所认为的中国疫情的“真实情况”吗？他可能不相信中国政府自己的披露。这也难怪，由于中国是利益相关方，人们或许更愿意相信由利益不相关的“公正的”第三方所提供的“客观“资料。最近联合国秘书长古铁雷斯说了，疫情之后联合国将发起对病毒起源的调查，这恐怕是各国都难以拒绝的倡议。如果这一提议成为行动，美国人或许可以作为联合国调查团的一员来华调查，中国人也可以参加对美国的调查。这样的调查，或许最为令人信服。

那么，本次疫情在全球范围还远未结束，联合国秘书长个人的良好愿望尚未进入程序讨论。即使他的提议获得原则通过，真正的调查还有待疫情结束。可是，蓬佩奥在目前缺乏公众可信的证据之前，凭什么就认为他掌握了某种确凿证据？他的证据难道就靠美国情报机构在中国的秘密活动所获？这种所谓的“证据”能否拿上台面，是否真能赋予他指责别国的勇气？事实上，人们并未遗忘当年美国指责所谓中国“银河号”货轮为伊朗运载化武前体的事件。当初美国基于其情报部门所掌握的所谓“坚如磐石”的证据对中国发难，最后还不是令克林顿总统蒙羞？蓬佩奥搞情报出身，难道出道太晚反而对此不懂？

蓬佩奥可以不信中国政府公布的疫情，但不能把对中国的指责建立在联合国调查还未进行之前的个人假想甚至假定之上。他也不是不可以假定或者假想中国制造了新冠病毒，但这在被证实之前，其性质还只是“假”想与“假”定。只有科学家才最有能力寻根溯源，只有调查才最可能接近真相。作为美国的首席外交官，在目前还缺乏证据的情况下，就对其他国家滥加指责，其行为只能降低美国的国际信誉。

蓬佩奥对中国的事情还未搞清，还把火气发到世界卫生组织头上。美国如果不相信中国向世界卫生组织通报的内容，认为世卫与中国联手隐瞒，那么美国所掌握的事实又是什么？如果美国已经铁证如山，那一些美国国会议员为何还要限时要求世卫组织提供相关材料。美国有话还是好好说，由一个联合国成员国美国来调查联合国恐怕还不太合适。让联合国机构来判断其下属二级机构世卫组织的工作是否规范，才是正道。

至于白宫决意暂时对世卫组织断供，并且威胁以后也不再对世卫组织提供财政支持，世界大可不必着急。毕竟，美国总统或者国务卿不能一手包天。比尔·盖茨说了，他写支票的速度比美国政府断供还来得快。这还不算其他国家共同尽力，一起填补美国留下的窟窿。

还是回到古铁雷斯秘书长的话：“大疫当前，团结为重；疫后调查，杜绝灾难。“敦请蓬佩奥以后讲话留个心眼，真正拿出经受过情报训练的严密逻辑，尤其是作为美国外交的掌门人，多栽花，少栽刺。（作者是复旦大学教授）

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