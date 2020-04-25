全球疫情简报：全球确诊近280万 美国病亡超5万

新华社北京4月25日电 24日全球疫情简报：

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间24日10时（北京时间24日16时），全球新冠确诊病例较前一日增加81529例，达到2626321例；死亡病例较前一日增加6260例，达到181938例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至美国东部时间24日17时31分（北京时间25日5时31分），全球确诊病例达2790986例，死亡病例为195920例。

新闻事件

美国约翰斯·霍普金斯大学24日发布的新冠疫情最新统计数据显示，截至美国东部时间24日11时（北京时间24日23时），美国累计死亡病例超过5万例，达到50031例。

意大利民事保护部门24日发布的数据显示，意大利当天新增新冠死亡病例420例，是3月18日以来最低日增幅，累计死亡病例25969例。

法国政府网站24日公布的数据显示，法国在过去24小时内新增1773例确诊病例，累计确诊122577例；其中在包括失能老人养老院在内的社会医疗机构中，累计确诊病例27880例，在过去24小时内增加1040例。

瑞士联邦公共卫生办公室官员在当天的新闻发布会上说，现阶段疫情持续缓解，下周一将开始执行第一阶段放松管控措施，但有关禁止5人以上聚集的规定仍然有效。若公众持续遵守相关规定，瑞士有望在夏天部分恢复常态。

白俄罗斯卫生部24日下午发布的新冠疫情数据显示，过去24小时该国新增确诊病例751例，再创单日增幅新高。

涉华动态

中国驻乌兹别克斯坦大使馆与中国赴乌联合工作组24日在乌首都塔什干向在乌华侨华人、中资企业、汉语教师及留学生发放装有防疫物品的“健康包”。

中国驻斯里兰卡大使馆24日在科伦坡向斯里兰卡海军紧急捐助防疫物资，斯海军司令德席尔瓦等到场接收物资。

(责编：岳弘彬)