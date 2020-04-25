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美国新冠病毒感染病例超89万，特朗普签署4840亿美元新救助法案

2020年04月25日06:45  来源：人民网-国际频道
 

人民网华盛顿4月24日电 （记者郑琪）据美国约翰斯·霍普金斯大学新冠肺炎疫情实时监测系统显示，截至美东时间24日下午5时31分，美国共有新冠病毒感染病例890524例，其中包括死亡病例51017例。与该系统约24小时前的数据相比，美国新增感染病例26109例，新增死亡病例3125例。

美国总统特朗普当天签署了一项总计4840亿美元的救助法案，为受疫情影响严重的小企业以及医院体系提供资金，并资助旨在扩大新冠病毒检测的项目。副总统彭斯当天表示，大约510万美国人已经进行了新冠病毒检测。

24日，伊利诺伊州公共卫生部表示，在过去24小时内，伊利诺伊州报告了2724例新增感染病例，是单日新增病例最多的一天。马里兰州州长拉里·霍根当天在新闻发布会上表示，该州疫情还没有达到峰值，新增病例仍在上升，州政府还没有准备恢复商业活动。弗吉尼亚州州长拉尔夫·诺瑟姆当天也表示，预计在5月8日前不会重新开放经济。

与此同时，也有一些州准备着手解除限制。佐治亚州24日起允许包括健身房在内的一些设施重新开业。密苏里州州长迈克·帕森表示，从5月4日起，密苏里州将开始放松对企业和一些公共集会的限制。而在田纳西州的大部分县，从下周一起，餐厅可以以一半的客容量重新开张。

(责编：岳弘彬)
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