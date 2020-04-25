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“中国真心诚意帮助非洲抗疫”

本报驻南非记者  吕  强

2020年04月25日05:58  来源：人民网－人民日报
 

　　图为中国专家组成员向布方人员介绍相关医疗仪器的使用方法。
　　中国援布基纳法索抗疫医疗专家组供图

　　“综合考虑流行病学、临床症状、影像学作为疑似病例的标准”“将病人按病情严重程度科学精准分类”“发热门诊空间布局遵循‘三区两通道’原则”……4月21日至22日，中国援布基纳法索抗疫医疗专家组连续举办多场讲座，面向布基纳法索新冠肺炎紧急应对委员会开展培训交流，中国专家分享的抗疫经验得到布方充分认可，为布疫情防控工作提供了重要帮助。

　　“中方专家慷慨答疑解惑，中国真心诚意帮助非洲抗疫。”布基纳法索卫生部专家蒂恩德雷贝奥戈·乔治斯在参加完培训后感触颇深。乔治斯20年前曾到过中国，深知中国在传染病防控上有丰富的经验，中国派遣专家组来到布基纳法索令他十分激动。“中国抗疫工作已取得积极成效，我们正在考虑将中国成功经验运用到实践中。”乔治斯说，中国专家组抵达后深入社区和医院一线，与布方抗疫专家面对面交流，行程密集、工作量大，布方对中国专家组的敬业精神表示敬佩和感谢。

　　应布基纳法索政府邀请，中国援布抗疫医疗专家组一行12人于4月16日下午抵布，成员涵盖呼吸、重症、内科、院感、中医、影像、实验室检测、流行病学调查、消毒、护理等多个专业领域。随机抵达的还有中国政府向布基纳法索援助的抗疫物资，包含口罩、防护服、护目镜等医疗防护用品。

　　一周多来，专家组实地走访医院分诊区、隔离病区、实验室等，与布基纳法索国家疫情防控管理委员会、布最大新冠肺炎定点收治医院唐加多戈医院、首都瓦加杜古的亚尔加多医院医务人员等举行多场工作会谈。专家组组长刘筠表示，中方专家结合调研情况，向布方提出系统性、针对性建议，其中设立缓冲区、明确分诊标准等改进措施已被布方采纳，将显著提升当地整体防控能力，提高抗疫工作效率。未来一段时间，专家组还将进一步走访调研当地社区和医院，并计划与布周边16个非洲国家的中国援外医疗队进行线上交流。

　　“布基纳法索是中国最早派遣抗疫医疗专家组的非洲国家之一，我们深感荣幸。”布基纳法索卫生部长卢盖表示，布3月9日出现首例新冠肺炎确诊病例以来，中方一直大力支持布方抗疫工作。“中国专家组为我们带来了丰富的抗疫经验，将大大加强布应对疫情能力。”世卫组织驻布代表阿丽玛塔表示，中国抗疫经验在全世界受到广泛认可，呼吁布医护人员与中国专家充分交流，最大程度学习和借鉴中国宝贵经验。

　　（本报约翰内斯堡4月24日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年04月25日 03 版）
(责编：岳弘彬)
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