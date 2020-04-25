坚定信念 携手抗疫（大使随笔）

只要秉持人类命运共同体理念，齐心协力，国际社会一定能够战胜这次疫情，人类文明也将在经过洗礼后，朝着美好明天迈出坚实的步伐

2020年春天的希腊首都雅典，雄伟的卫城山下不再有惬意漫步的市民和游人。在突如其来的新冠肺炎疫情侵袭下，见证了人类文明千年兴替的雅典，与全球各大名城一样沉静，只有爱琴海风吹拂下摇曳的橄榄枝条依旧青葱如翠。

如今静寂的卫城山下，曾在2500年前发生过一场惊心动魄的大瘟疫。那是在伯罗奔尼撒战争初期，一场大瘟疫突然袭来，造成雅典超过1/3人口死亡，导致盛极一时的雅典实力大衰。回顾数千年人类文明史，类似雅典大瘟疫的重大疫情曾多次在地球上肆虐，人类社会也在一次次与瘟疫的较量中走向成熟和繁荣。

抗击疫情、力挽狂澜，人类需要科技的铠甲和长矛，更需要天下一心的团结协作。病毒没有国界，更不会区分种族、肤色和意识形态。在抗击新冠肺炎疫情的战争中，各国注定是命运共同体。为了共同的安全与利益，各国必须携手互助、共渡难关，不能独善其身、自私自利，更不能出于政治目的推卸责任、嫁祸他人。

正如习近平主席指出，在应对这场全球公共卫生危机的过程中，构建人类命运共同体的迫切性和重要性更加凸显。唯有团结协作、携手应对，国际社会才能战胜疫情，维护人类共同家园。

中国和希腊是在抗击疫情中共同构建人类命运共同体的典范。两国同为文明古国，都从古老文明中汲取了深邃智慧。两国均曾饱经历史沧桑，懂得将心比心、推己及人。在疫情来临的危急时刻，两国政府和人民毫无保留地选择了守望相助、共克时艰。

在中国抗击疫情最吃劲的关头，希腊领导人纷纷表达对中国政府和人民感同身受的支持和坚如磐石的团结。希腊政府高官在媒体撰文反对歧视中国人，强调“中国人友善可亲，永远是我们的朋友”。希腊各界人士纷纷以致函致电或捐赠物资等方式，表达对中国的友好支持。在希腊疫情防控进入关键阶段之际，中国政府第一个向希腊提供援助，解了希方医疗物资短缺的燃眉之急，帮助其增强了战胜疫情的信心。中国企业和当地华侨华人也行动起来，捐助抗疫物资。两国深入交流防控经验，坚持分享研究数据、共享诊疗方案。希腊总理米佐塔基斯表示，希腊政府高度重视中方抗疫的成功经验，希望能够借鉴中方经验，强化防控举措。

经过艰苦卓绝的努力，中国疫情防控取得重大阶段性成效。希腊政府付出巨大努力，初步遏制住了疫情蔓延。这与两国政府和人民始终坚定信念、学习互鉴，积极致力于团结合作密不可分。中希合作抗疫的经验和成效告诉我们，只要秉持人类命运共同体理念，齐心协力，国际社会一定能够战胜这次疫情，人类文明也将在经过洗礼后，朝着美好明天迈出坚实的步伐。

（作者为中国驻希腊大使）

《 人民日报 》（ 2020年04月25日 03 版）

(责编：岳弘彬)