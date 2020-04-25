万里尚为邻 相助无远近（患难见真情 共同抗疫情）

4月23日，中国政府向文莱政府捐助并移交了一批抗疫物资。图为工作人员搬运中国政府捐助的抗疫物资。

新华社发

当前，新冠肺炎疫情正在全球快速扩散蔓延。中国秉持人类命运共同体理念和国际人道主义精神，在做好本国疫情防控工作的同时，对其他有需要的国家和地区伸出援手，凝聚起战胜疫情的强大合力。国际人士对中国以实际行动参与并积极推动抗疫国际合作高度赞赏，认为中国提供的援助是真正的雪中送炭，中国经验值得借鉴，中国为全球携手战胜疫情注入了信心。

“中国援助是真正的雪中送炭”

“中国多次伸出援手，捐赠物资不仅及时，而且标准高、质量好。中国援助是真正的雪中送炭。”刚果（布）卫生部长米科洛近日在中国政府捐赠物资分发仪式现场对中国表示感谢。他说，中国医疗队积极帮助当地抗击疫情，并通过视频会议的形式分享抗疫经验，为遏制疫情蔓延提供了有力支持。

中国援助阿尔及利亚的第二批医疗物资近日运抵阿尔及尔国际机场，包括新冠病毒检测试剂盒、医用口罩和防护服等。阿尔及利亚卫生部药业事务部长级代表本巴赫迈德表示，这些物资将极大地帮助阿抗击疫情，体现了阿中两国深厚的友谊。

日前，写着“万里尚为邻，相助无远近”的医疗物资包装箱运抵波黑。这是中国向波黑政府捐赠的首批抗疫物资，包括呼吸机和口罩等。波黑民政部长古德列维奇表示，这批援助物资充分体现了中国人民的友好情谊，波黑表示衷心感谢。古德列维奇专门提到前不久召开的中国—中东欧国家新冠肺炎疫情防控专家视频会议，表示从中深受裨益，希望两国继续加强抗疫交流合作。

“传染病是国际社会面临的共同课题，需要世界各国团结协作，共同应对。”日本厚生劳动副大臣桥本岳在出席中国政府援助日本抗疫物资交接仪式时表示，在日本抗击疫情的关键时刻，中方及时向日方分享经验，并提供大量抗疫物资，为日方防控疫情提供了重要支持。日本应对新冠肺炎疫情担当大臣兼经济再生担当大臣西村康稔感谢中国政府和社会各界及时提供物资援助，表示日方愿继续同中方加强抗疫合作。

“中国经验具有重要参考价值”

中国援缅甸抗疫医疗专家组近日在内比都同缅甸卫生和体育部交流疫情防控经验。缅甸卫生和体育部长敏推说，在缅甸应对疫情最关键的时刻，中国派来抗疫医疗专家组，体现了缅中深厚的胞波情谊。专家组走访仰光和曼德勒，在诊疗方案、防疫措施等方面对缅方进行科学指导，提出切实可行建议。敏推表示，中方分享的经验很宝贵，缅方将在全国推广，并加强与中方的抗疫合作。

中国驻纽约总领馆近日举办中美专家抗疫经验分享视频会，邀请具有抗疫实战经验的中国医学专家与纽约西奈山医疗系统多名感染防控专家和临床医生视频连线，分享中方防控诊疗经验，并就用药、检测、防护、隔离等多方面内容进行交流。西奈山医疗系统参会专家表示，中方专家分享的经验极具参考价值，对于更好救治病人、保障医护人员安全等很有帮助，期待今后双方继续加强沟通交流，深化医疗合作。

中国驻南非大使馆近日召开中国抗击新冠肺炎疫情医院建设经验分享视频会，邀请武汉雷神山医院设计单位的专家，与南非同行分享雷神山医院和方舱医院建设经验。南非抗疫健康与医疗基础设施工作组组长凯特·萝珀表示，目前南非正在制定设计建造医院的具体方案，还计划将部分酒店、体育馆等改造成方舱医院，以提高应对疫情的医疗服务能力。南非赞赏中国采取积极有效的抗疫举措，希望与中方加强在医院设计建造、病患分类收治等领域合作，“中国经验具有重要参考价值”。

泰国呼吸病学专家玛暖撰文表示，泰国政府、公共卫生部门以及全国民众都在积极借鉴中国经验，已取得明显成效，“泰国政府参照中国采取的积极做法，在正确的时间出台了一系列适当措施，有效控制住新增确诊病例的增长”。

“战胜疫情需要全球携手”

中国主动推出新冠肺炎疫情防控网上知识中心，在线分享疫情防控科普、培训视频、最新技术指南和研究成果，获得全球20余万人关注。中国专门建立国际合作专家库，密集组织具有实战经验的权威公共卫生和临床专家，向全球180多个国家、10多个国际和地区组织分享经过中国实践检验的防控、诊疗方案和技术经验。

南非科学创新部国际合作司代理司长彭卡·莫达卡表示，南非感谢中国在南非抗击疫情的关键时刻伸出援手，分享宝贵经验，提供技术支持。南中两国政府和科技部门互动频繁、合作密切。南非科学创新部愿加强与中方在抗疫科研领域的全方位合作，携手打赢疫情防控全球阻击战。

由中国企业捐赠的“火眼”病毒检测实验室核心设备日前运抵塞尔维亚。这批设备由中国华大集团和中国紫金矿业等企业捐赠，将分别安置在位于贝尔格莱德和尼什的两座实验室，预计将为塞尔维亚提供每天3000份样本的检测能力。塞尔维亚总理布尔纳比奇感谢中方慷慨相助。她说，此次中方捐赠修建的两座实验室拥有先进技术，将大大提高塞尔维亚的病毒检测能力，有利于塞方更好地抗击疫情。

尼日利亚国际问题评论员萨勒高度评价中国为推动抗疫国际合作作出的贡献。萨勒表示，中国抗疫取得显著成效，展现出巨大的勇气、坚定的决心和高超的专业能力。“战胜疫情需要全球携手。中国正积极同国际社会分享抗疫经验，推动抗疫国际合作，体现出负责任大国的担当。”

（本报北京、约翰内斯堡、东京、内比都、联合国、曼谷、阿布贾4月24日电 记者龚鸣、吕强、刘军国、李秉新、李晓宏、孙广勇、姜宣）

《 人民日报 》（ 2020年04月25日 03 版）

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