阿富汗还是看不到和平

据阿富汗媒体报道，塔利班近日首次公布了一份遭袭击名单，称美军和阿富汗政府军违反和平协议条款，对其发动多起袭击。自2月底美塔签署和平协议以来，双方攻击不断，协议落实陷入尴尬境地。

美塔互攻不止

目前，备受关注的阿富汗地区战火尚未停息。阿富汗黎明新闻电视台援引官方消息称，塔利班于4月19日夜间在塔哈尔省夸瓦加尔地区发动攻击，导致至少19名阿富汗军人丧生。法新社援引阿富汗官方指控称，塔利班此时发动暴力袭击，是将和平协议及疫情恶化视若不顾。

就在当天，塔利班公布了遇袭名单，指控美军及阿富汗政府军自签署和平协议以来，对塔发起50次攻击。长达3页的名单列出了塔遭袭击的时间、方式及人员伤亡情况。

据悉，塔利班和美国曾于2月29日签署和平协议。据阿联酋海湾新闻网报道，协议要求在阿富汗全国范围内实现停火，美国及北约部队将在14个月内撤出阿富汗。中国中东学会副会长李绍先在接受本报采访时指出：“现在看来，该和平协议没有破裂，但也没有得到完全落实。协议签署以来，美塔在战场上依旧冲突不断。”

内部分歧难弥

在全球疫情不容乐观的背景下，阿富汗地区冲突依旧不止，令人揪心。

李绍先认为，目前阿富汗地区局势难以稳定的主要原因是阿富汗政府军及塔利班分别存在严重的内部分歧。3月9日，声称成功连任的加尼与阿卜杜拉都宣布就职阿富汗总统。外媒报道称，“总统闹双胞”的窘况体现出阿富汗政局不稳的状况，这是和平协议进程停摆的原因之一。“阿富汗政府对全局的掌控能力十分有限，地方军阀势力强大。”李绍先说。

与此同时，尽管塔利班内部主流声音支持和美国签订和平协议，但强硬派的势力仍然不可小觑。“强硬派希望用进攻来改变现状，督促协议落实。”李绍先说。

美军能否按时撤离阿富汗也存在未知数。据《纽约时报》报道，为阻止新冠肺炎扩散而实施的隔离检疫措施正在产生影响，这可能会在未来几个月内减缓美军撤离的速度。

和平前景悲观

“受疫情影响，冲突各方都有克制。疫情期间，塔利班、美军及阿政府军都不会有太大的军事动作。”李绍先认为，虽然冲突时有发生，但无论美国还是塔利班都不愿意让和平协议泡汤。此外，目前来看，美国撤军已成定局。“自2001年阿富汗战争打响以来，美国已经陷入战争泥潭19年。塔利班势力不断壮大，美国很难在此地区坚持下去。”

分析认为，在美国撤军的背景下，阿富汗内部实现和解将是该地区推进和平进程的关键。

4月16日，塔利班释放20名阿政府军在押人员。塔利班驻卡塔尔多哈政治办事处发言人苏海勒·沙欣当天表示，此举是对阿政府此前释放塔利班在押人员的回应。“交换扣押人员是和平协议进行的第一步。”李绍先分析称：“接下来还要看塔利班和阿政府军能否实现和解。阿富汗国内权力如何分配等相关谈判将十分艰难。”

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