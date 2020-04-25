他们无底限，我们有坚持（观象台）

“起诉中国”，美国密苏里州的最新政治表演再次刷新人们对美国政客的认知。中国驻美大使崔天凯接受彭博社采访时指出，截至4月17日，中国已经向美国提供了14亿只口罩。这意味着平均每个中国人都为美国人拿出了1只口罩，使得每个美国人差不多能拥有5只来自中国的口罩。美国前国务卿奥尔布莱特4月23日称，目前一些国家试图“甩锅”中国，与此同时，它们还在使用着中国的口罩。

这真是个魔幻的年代，匪夷所思的情况层出不穷。

美国国务卿蓬佩奥近来变本加厉攻击中国，他不但声称中国存在“欺凌行为”，甚至公开表示“希望其他国家能够追究责任”。但在说完这些充斥着反华色彩的话之后，他话锋一转，居然没忘了说：“我们欢迎中国提供医疗物资”。

无独有偶。就在几天前，美国福克斯电视台女主播对中国进行骂街式攻击，实在令人瞠目结舌。更令人无语的是，在一通狂喷之后，她居然以命令的口气要求中国“拉美国一把”。

这些言论如出一辙，卑劣无比。难怪，最近总忍不住想起东郭先生和狼的故事，总忍不住提醒自己，善良也该有锋芒。

为什么我们抗击疫情、分享疫情相关信息的时间线如此清晰可查，有些人却硬是视而不见？为什么世卫组织根据自己专家在中国的亲眼所见亲耳所闻做出的结论，被抹黑为“以中国为中心”？为什么医学界权威学术刊物《柳叶刀》社论指出的“新冠肺炎疫情在中国得到迅速遏制”，有些人就是装聋作哑？为什么中国向100多个国家和地区以及国际组织提供了一批又一批物资援助，反而被扣上了“囤积物资”的“帽子”？

道理其实很简单，因为真相对他们而言不重要。动用话语霸权抹黑中国，不管最终结果如何，对中国的伤害都已造成，而他们转移视线的目的也已达到。

更何况，今年是美国大选之年。这些年，美国大选中打“中国牌”早已屡见不鲜。今年，面对疫情对世界带来的巨大冲击，把中国当“替罪羊”，对美国政客充满了诱惑力。可以确定，在接下来的一段时间，对中国的污名化不会停止，我们还会看到各种“辣眼睛”的拙劣表演。

中国表现出空前的定力，会坚持在做好自身疫情防控、有序恢复生产生活的情况下，力所能及地为世界抗疫做出自己的贡献。就疫情而言，巩固已取得的防疫成果，严防外部输入风险，修炼“内功”不能放松；就经济而言，有序推进复工复产，在防控疫情的同时恢复经济，中国正努力解决这个世界性难题；就污名化而言，驳斥肆意指控与恶意攻击，中国不得不为。

是的，中国还会继续向有需要的国家和地区提供援助，因为我们深知，滴水之恩，当涌泉相报；因为我们希望，污名化中国只是极少数美国和西方政客的无底限表演，各国人民之间的友好情感才是主流；因为我们相信，中国将用自己的行动赢得尊重。

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