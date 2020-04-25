遏制“信息疫情” 抗击“政治病毒”（环球热点）

图为在美国纽约一家医院，医护人员运送病人。

郭 克摄（新华社发）

“新冠病毒来自实验室”“新冠病毒是基因工程人为制造”“喝漂白水、吃大蒜、用生理盐水洗鼻等能对付新冠病毒”……新冠肺炎疫情发生以来，五花八门的谣言总与病毒如影随形，在国际舆论场中不断涌现，造成无端恐慌，也给全球抗疫行动带来阻力。

日前，世界卫生组织发言人法蒂拉·沙伊布表示，世卫组织正在抗击新冠肺炎大流行，同时也在抗击“信息疫情”。

面对无益于抗疫行动的谣言，尤其是别有用心、借机炒作的“政治病毒”，国际社会正在形成一股尊重科学、抛弃政治偏见的力量予以还击。

造谣：

既有恐慌心理 也有趁机炒作

新冠肺炎疫情发生以来，在对抗病毒的同时，国际社会一直面临另一项重要挑战——粉碎与疫情相关的假消息和阴谋论。

虽然世卫组织总干事谭德塞向国际社会反复倡议“需要事实，而非恐惧”“需要科学，而非谣言”“需要团结，而非污名化”，然而随着疫情持续胶着，在一些国家尤其是疫情形势较为严峻的国家，关于新冠肺炎的虚假信息和不实之词依旧层出不穷，为全球抗疫行动增添了诸多不确定因素。

“大众面对未知病毒威胁，普遍感到焦虑和无助，对信息的需求急剧上升，这为各种谣言和阴谋论创造了市场。”美国乔治·华盛顿大学全球健康系副教授黄成说。

北京师范大学政府管理学院副教授王磊在接受本报记者采访时认为，产生谣言的原因有多个方面：“一方面，新冠病毒对人类而言相对陌生，且疫情来势汹汹，显露出极大的危害性，给人们造成巨大恐慌，让谣言有了滋生的温床和传播的市场；另一方面，个别不负责任的国家和别有用心的政客应对疫情不力，面临来自国内民众和国际社会的巨大压力，试图推波助澜，加速谣言和不实之词的扩散，对疫情进行政治化炒作，以期达到推诿责任、转移矛盾的目的。”

分析普遍认为，相比因无知、恐慌而产生的谣言，人为刻意制造或借机大肆炒作的不实之词更令人忧心。

“来自多个国家的科学家已经发表并分析了导致新冠肺炎的基因，他们绝大多数认为新冠病毒起源于野生生物。”在列举了美国多名研究人员的观点以及国际权威医学期刊《柳叶刀》上的刊文，并详细分析病毒的可能来源之后，《今日美国》对一条声称新冠病毒起源于中国实验室的传言作出裁定：“虚假”。

世卫组织发言人法蒂拉·沙伊布4月21日在接受媒体采访时也辟谣称，现有证据表明新冠肺炎病毒最有可能来自蝙蝠，但绝非实验室或人为制造。

尽管如此，个别国家的政客近来依旧多次散布这一不实言论，借机炒作。对此，中国外交部发言人日前回应：明眼人一看便知，其目的是要把水搅浑，转移视线，推卸责任。

危害：

增加抗疫难度 妨碍国际合作

新冠肺炎疫情给人类的生命安全与身体健康造成了巨大威胁，谣言滋生而出的“信息疫情”可能火上浇油，产生更可怕的杀伤力。

“谣言的传播制造了‘信息垃圾’，阻碍正确信息的传达，干扰防疫工作的正常开展，加大了全球抗疫的难度。”王磊分析称，特别是部分民众受谣言影响，可能会对一些防疫措施产生误解或不满，阻碍全球战胜疫情的进度。

英国东安格利亚大学医学部教授保罗·亨特认为，虚假消息会让民众忽视世卫组织等权威机构发布的真实信息，导致民众以错误的方式和态度应对疫情，不仅不利于疫情防控，甚至会危及生命。

回顾历史，在人类与病毒的多番较量中，不乏类似教训。美国科技媒体The Verge以2014年西非埃博拉疫情的前车之鉴为例，指出当时部分民众受到错误信息的影响，将患病亲属留在家中照顾，导致疾病在家庭当中快速传播，最终增加了控制疫情的难度。

更需警惕的是，部分谣言成因复杂，其背后的“政治病毒”将对各国人民团结抗疫的良好氛围造成破坏，并为全球抗击疫情以及开展国际合作制造掣肘。

“‘信息疫情’背后隐藏的是个别国家和政治势力撒播的‘政治病毒’，这比新冠病毒本身更具危害性，将衍生出一系列‘疑难杂症’，甚至可能在全球范围内酿成一场信任危机，加大国际社会本已存在的信任赤字，破坏在世卫组织框架下开展全球公共卫生治理的有效性。”王磊说。

谭德塞直言，将疫情政治化无异于火中取栗，应该隔离“政治化疫情”的行为，“否则，病毒可能给我们造成严重打击，甚至击败我们”。

澳大利亚《悉尼先驱晨报》引述澳前总理陆克文的批评称，某些国家政客给新冠病毒恶意贴上标签的做法，不仅解决不了问题，反而会损害全球应对新冠肺炎疫情的努力。

“个别国家的政客为了党派或个人的政治目的，不把精力用在抗击新冠肺炎疫情上，却对‘信息疫情’推波助澜，其实质是单边主义思维和霸权主义行径，严重破坏了全球公共卫生治理的多边主义原则。”王磊指出，“信息疫情”经由个别国家政客的炒作，并借助现代通讯技术和社交软件等传播途径，其威力会有指数级提升，是全人类的公害。

打假：

阻断抬头之势 加大打击力度

普及科学防疫知识，阻断谣言传播链条。疫情发生以来，面对扰人视听的谣言及不实之词，国际社会的“打假”行动一直在进行。

谭德塞日前在介绍世卫组织过去百余天的工作时指出，与众多伙伴合作提供准确信息和指导，应对“信息流行病”，正是其中一个重要内容。世卫组织网站还开辟了一个“辟谣”专区，回应在社交媒体流传的不实信息和骗局，提供与疫情相关的可靠信息。

《柳叶刀》杂志在2月刊登了一封27名全球顶尖公共卫生领域科学家签署的联合声明，强烈谴责网络上流传的关于新冠病毒的阴谋论。

科技公司也行动起来，为抗击“信息疫情”提供技术支持。3月，脸书、微软、谷歌、推特等7家科技公司发布联合宣言，承诺共同打击有关新冠病毒的欺诈和错误信息。之后，脸书删除了关于新冠病毒的虚假声明和阴谋论。亚马逊批量下架了平台上谎称能够杀死新冠病毒的产品。

王磊指出，针对“信息疫情”，世界多国政府加强网络治理，并采取有效的法律手段；国际各大社交媒体对疫情相关谣言采取了及时地甄别和删除措施；联合国、世卫组织等国际组织在全球抗击“信息疫情”的努力中发挥了重要的协调作用。“这些行动阻断了不少谣言的蔓延，体现出全球公共卫生治理的多边属性及开展国际合作的有效性。”

不能忽视的是，随着新冠肺炎疫情在全球持续蔓延，“信息疫情”仍有抬头之势，采取更加有效的应对举措与国际合作刻不容缓。

“国际社会应多管齐下，采取双多边合作的方式，对‘信息疫情’予以更有力的回击。”王磊认为，各国应在联合国和世卫组织等国际组织的框架下开展有效的多边合作，加强疫情信息交流和共享；同时保证疫情防控工作的透明化，宣传科学有效的疫情防控措施，让社会大众形成关于新冠病毒的正确认识，这是消除“心理恐慌”和“信息疫情”的治本之策。此外，社交媒体和信息通讯运营商也要承担社会责任，扮演起涉疫信息“防护栏”的角色。更重要的是，个别国家政客应尽快停止将疫情“政治化”的错误行径，避免人为制造的“政治病毒”让全球抗疫已经取得的成果和国际合作的信任基础遭到破坏。

(责编：岳弘彬)