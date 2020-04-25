原标题：字节跳动启动全球招聘，新增1万个就业岗位

据彭博社报道，近日，字节跳动公司启动全球招聘，开放1万个新增岗位，覆盖研发、产品、设计、运营等多个类别，其中约三分之一是高级研究员或软件编码工作。

据悉，字节跳动在伦敦、洛杉矶、山景城和新加坡分别开放了多个热门职位，包括暑期实习生、AR高级工程师、苹果iOS系统工程师等。而在迈阿密、孟买等地，字节跳动开放了若干音乐版权方面的职位。

根据规划，该公司预计2020年内开放4万个岗位。招募涉及TikTok、Helo、抖音、今日头条等多款产品，侧重教育、直播、远程办公等多个业务。

今年3月初，是字节跳动成立8周年的日子。彼时，字节跳动CEO张一鸣在一封公开信中表示，字节跳动已经是一家在30个国家、180多个城市有办公室，拥有超过6万名员工的全球化公司。2020年，公司全球员工将达到10万人。

此后，字节跳动高级副总裁陈林也发布消息，表示字节跳动教育业务仍在持续招人，今年将会招聘超过一万人，欢迎对突破创新、全球化、软硬件一体的教育事业有兴趣的优秀人才加入。

公开资料显示，字节跳动旗下多款产品，正在受到全球范围内的欢迎。以短视频社交应用TikTok为例，其风靡美国、欧洲和印度等国家和地区。近日，App Annie发布2020年第一季度全球热门应用榜单，TikTok蝉联全球热门应用下载量榜首，超过Facebook旗下的四款应用WhatsApp、Facebook、Instagram和Messenger。

字节跳动旗下社交媒体平台Helo，也在印度市场大受欢迎，截至2019年6月，其月活跃用户数已经超过5000万。

(责编：冯粒、曹昆)