澳大利亚推出安全社交距离等防疫措施起到积极成效

人民网悉尼4月24日电（王泉骄） 从3月23日中午起，澳大利亚关闭了酒吧、健身房、电影院等非必要服务场所。根据要求，餐厅和咖啡厅取消了堂食服务，只允许打包和外卖。超市、银行、药店、酒铺、加油站和便利店等正常营业。

此后，为继续强化疫情防控，澳大利亚总理莫里森3月29日宣布，室内、室外聚集活动参加人数最多为两人，但不包括同一家庭成员外出、婚礼和葬礼等。除购买生活必需品、看病、运动，以及必须外出上班或上学外，澳大利亚人必须留在家中。人们外出需要与他人保持1.5米以上的社交距离。

记者通过走访发现，澳大利亚悉尼当地的大型商场暂时停业，街边许多店铺也处于关门状态。银行、超市等公共场所都采取了相应措施，如张贴提示或控制人流量，以保证民众安全社交距离。各类公共交通工具在正常运行中，街上的行人明显比往常少了许多。

此外，许多公共场所还为行人提供免洗洗手液、湿纸巾等消毒用品。不少餐厅为吸引顾客，在门外摆放了菜单、打折广告，并张贴“可以外卖”的告示。

因社交距离措施等禁令的实施，近日澳大利亚新冠肺炎确诊病例日均增长趋缓。澳总理莫里森称，澳大利亚目前正朝着从疫情当中恢复的方向前进。他也表示，人们需要习惯社交距离，这可能会维持一年。

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