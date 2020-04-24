“困难是暂时的！”—— 中白携手抗“疫”情深

人民网莫斯科4月24日电（屈海齐 李明琪）“全体白俄罗斯人民对中方送来的每一件防护服、每一个口罩表示感谢，因为这关系到我们的健康和生命，非常感谢为我们各地区捐献医疗物资的中国各省份、地区、企业，每一件救援物资都会发送到指定的医院。”白俄罗斯卫生部国家医疗应急组织中心瓦尔丘克深情地说。

4月17日，中国各友好省市及中资企业共170立方米、重达30吨的抗疫捐赠物资由白俄罗斯空军专机运抵首都明斯克，白俄罗斯紧急状态部第一副部长科胡多列耶夫和中国驻白俄罗斯大使馆政务参赞罗占辉亲临机场接收。

吉利（白俄罗斯）汽车有限公司副总经理向从键向记者介绍到，这其中也包括吉利集团为白俄罗斯捐赠的各类医疗防护用品。“针对新冠疫情，吉利集团携手李书福公益基金会于1月24日设立了2亿元人民币的专项基金。随着中国疫情得到有效控制，海外疫情却日趋严重，李书福公益基金会将目光聚焦到国外，同时也密切关注白俄罗斯。从国家层面而言，白俄罗斯是率先无条件向中国捐赠抗疫医疗物资的国家，给我们留下了深刻的印象，吉利集团早就做好了回馈白俄罗斯的准备；从企业层面而言，白俄罗斯是吉利集团海外战略要地，白俄罗斯政府为吉利项目提供了重要的支持，作为落地企业，有义务承担起应有的社会责任”。

截至4月24日，白俄罗斯累计确诊新冠病毒感染病例8022例，其中938例治愈，60人死亡。向从键谈到，自白俄罗斯疫情爆发后，吉利集团和李书福公益基金会第一时间启动捐赠行动，但抗疫物资的捐赠因各国海关规定不一，清关手续复杂、物流渠道紧张，一直找不到合适的通道。

“适逢3月20日中国驻白俄罗斯使馆向白俄中资企业发起抗疫物资捐赠的倡议，并提供海关绿色通道和物流便利。基金会获悉后，依照使馆提供的紧缺抗疫物资清单，动员遍布全国的吉利采购体系，迅速展开采购工作。”向从键介绍到，在国内医疗物资仍较紧张的情况下，吉利集团采购到医用护目镜1万个、一次性医用手套80万副和医用防护服4万套等总价534万元的物资，并运送到指定的北京集散仓库。吉利集团的捐赠物资超过25吨、总体积近180立方米，分为两期运输，一期物资已于4月17日随相关友好省市和其他中资企业的捐赠物资一道由白俄罗斯专机运抵明斯克。

“尤为感人的是，充满爱心的公益基金会同事特意在捐赠物资上题写了白俄罗斯著名作家瓦西里·贝科夫的诗句“困难是暂时的，美好是永恒的”，致以对携手抗疫胜利的美好祝愿”，向从键回忆道。

白俄罗斯工业部对吉利的捐赠给予了高度的评价。白俄罗斯吉利工厂的白方员工获悉后，集体对中方同事致以了诚挚的谢意。“我们深切的感受到，合作双方作为微观的命运共同体，越来越和谐，越来越紧密，不久的将来定会结出累累硕果”。

据了解，目前白俄罗斯的疫情仍较为严峻，防疫物资也较为紧张。向从键向记者介绍，消毒水等物品可在药店内限量购买。目前白方正期待着4月24日即将抵达的吉利集团携手李书福公益基金会的第二批捐赠物资。

(责编：刘叶婷、杨牧)