外交部驳蓬佩奥抹黑言论:为了嫁祸于人而信口开河

人民网北京4月23日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽主持今日例行记者会。记者会实录如下：

新华社记者：日前，武汉至杜伊斯堡的中欧班列恢复运行，满载抗疫物资驶向德国，标志着自中国开行的中欧班列全部恢复了去程运输。你能否进一步介绍疫情期间中欧班列的运行情况？

耿爽：最近外界对于中欧班列的关注和报道不少，中国有关部门已经对外介绍了一些情况。这里我再强调几点：

一、相比空运和海运，国际铁路联运分段运输具有人员检疫限制相对较少、运行相对安全稳定的优势。新冠肺炎疫情的发生进一步凸显了这些优势。今年一季度，中欧班列共开行1941列，发运货物17.4万标箱，同比分别增长15%和18%。4月份，中欧班列延续增长势头。

二、疫情发生后，中欧班列充分发挥“脉动”效应，为欧洲国家及时获得医疗物资和生活必需品搭建了绿色通道，有力、高效地促进了中欧及沿线国家的抗疫合作。疫情发生至今，中欧班列已累计发运防疫物资44.8万件，共计1440吨，送达意大利、德国、西班牙、捷克、波兰、匈牙利、荷兰、立陶宛等多国，并以这些国家为节点分拨到更多的欧洲国家。

三、疫情导致全球物流不畅，全球贸易出现萎缩。在此背景下，中欧班列的常态化稳定运行有助于货物和服务的跨境流动和企业复工复产，降低疫情对中欧产业链、供应链合作带来的冲击和影响，发挥了国际运输新动脉的作用。

四、中欧班列是中欧共建“一带一路”的重要成果和良好示范。下一步，中方将同欧方共同努力，在全力保障中欧班列正常有序运行基础上，进一步提升中欧班列的运力和效益，继续拓展中欧及沿线国家国际物流合作，为各国携手抗击疫情，深化抗疫合作，高质量共建“一带一路”作出新的贡献。

路透社记者：据报道，美国网络安全公司“火眼”称，为越南政府工作的黑客尝试攻击了中国应急管理部、武汉市政府等参与应对新冠肺炎疫情有关部门的邮箱。中方能否证实？这些部门是否遭到了网络攻击？中方对此有何评论？

耿爽：网络攻击是各国面临的共同威胁。在当前新冠肺炎疫情蔓延全球的背景下，针对抗疫机构的网络攻击无疑应当受到全世界人民的同声谴责。这也再次表明各国加强合作共同维护网络安全的重要性和紧迫性。

中方作为网络攻击的主要受害者，愿同各方加强对话与合作，共同应对网络安全威胁，维护网络空间和平与稳定，打造网络空间命运共同体。

《北京日报》记者：22日，美国务卿蓬佩奥称，世卫组织需进行结构性调整，改正其缺陷。美不排除要求更换世卫组织负责人，甚至可能自此不再向世卫组织提供资金。中方对此有何评论？

耿爽：美方对世卫组织的攻击抹黑没有事实依据，施压胁迫更是不得人心。

新冠肺炎疫情发生以来，世卫组织在谭德塞总干事领导下，积极履行自身职责，秉持客观、公正、科学的态度，为协助各国应对疫情、推动国际抗疫合作发挥了重要作用。支持世卫组织就是捍卫多边主义的理念和原则，维护联合国的地位和权威。事实上，一段时间以来，法国、德国、英国、加拿大、日本等许多国家领导人和联合国秘书长等国际组织负责人都对世卫组织表示支持。联合国大会通过决议，不结盟运动、“77国集团和中国”也专门发表声明肯定并支持谭德塞总干事领导下的世卫组织在抗击疫情中的领导作用。前不久召开的二十国集团领导人特别峰会发表声明也强调，完全支持并承诺进一步增强世卫组织在协调国际抗疫行动方面的职责。这些都体现了国际社会的共同立场和普遍诉求。

至于美方暂停资助世卫组织，我们已经多次作出过回应。这里我想强调的是，美国作为世卫组织会员国，缴纳会费是其作为会员国应当履行的法律义务，美暂停供资构成对其作为世卫组织会员国义务的根本违反，将严重危害全球抗疫合作并可能导致严重后果，受影响的是包括美国在内的世界各国，特别是医疗卫生系统脆弱的国家。

美国自恃世卫组织最大出资国，认为世卫组织应当听其指挥，这是典型的霸权心态。当前，支持世卫组织发挥作用就能挽救更多的生命，就能阻止疫情进一步蔓延，这是绝大多数国家的共识，也是任何有良知的人应当做出的选择。中国有句话，叫“得道多助，失道寡助”。我们希望美方不要站在国际社会的对立面。

今日俄罗斯记者：据报道，美国能源部在有关重振美国核能优势战略的报告中称，美方将进入由中俄国企主导的核能源市场，并致力于恢复出口先进核能科技的全球领导地位。中方对此有何评论？

耿爽：我看到了有关报告。这份报告还称，中、俄在对外核能合作中没有能够像美方一样奉行防扩散高标准，甚至把降低标准作为推销手段。这完全与事实不符。

近年来，美方以各种借口对他国开展正常核能合作进行抹黑和打压。美方一些高官甚至公开表示，要将核能合作作为地缘政治工具。中方坚决反对这种将核能合作政治化的错误做法，也绝不接受报告中对中方无中生有的指责。

中方始终以负责任的态度积极推进全球和平利用核能事业发展，将继续严格遵守防扩散国际义务，在相互尊重、互利共赢的基础上与各国开展和平利用核能合作，为促进全球可持续发展作出积极贡献。

澎湃新闻记者：据报道，美国国务卿蓬佩奥23日接受采访时称，中国政府可能早在去年11月就掌握第一批病例，至少在去年12月中旬前就掌握。他们迟缓地告知世界上其他人，包括世卫组织。中方对此有何回应？

耿爽：蓬佩奥先生不要以为，自己在对外表态时，只要加上“可能”这个词就可以任意地进行栽赃。他的这些话毫无事实依据，完全是为了嫁祸于人而信口开河，与当前国际社会的普遍共识更是背道而驰。

中方在新冠肺炎疫情防控问题上始终秉持公开、透明、负责任的态度。中方第一时间向世卫组织报告疫情，第一时间同世界各国分享新冠病毒基因序列，第一时间同国际社会开展疫情防控合作。

此前，中方已经以时间线的方式详细介绍了自去年12月底以来，中方及时发布疫情信息、分享防控经验、推进疫情防控国际合作等方面的主要事实。这里我可以和大家一起再回顾一下几个重要的时间节点：

去年12月27日，湖北省中西医结合医院呼吸与重症医学科主任张继先上报了她接诊的可疑病例。

12月29日,湖北省和武汉市卫健委指示相关疾控中心和医院开展流行病学调查。

12月30日，武汉市卫健委向辖区医疗机构发布《关于做好不明原因肺炎救治工作的紧急通知》。

12月31日，国家卫健委派出工作组、专家组赶赴武汉市，指导做好疫情处置工作，开展现场调查。从当日起，武汉市卫健委依法发布疫情信息。

今年1月3日起，中方定期向世卫组织和包括美国在内的有关国家和地区及时、主动通报疫情信息。

1月20日至21日，世卫组织派团对武汉进行现场考察。

2月16日至24日，包括2名美国专家在内的中国—世卫组织联合专家考察组对中国进行了为期9天的考察。

3月12日，美国驻华使馆应邀出席中国国家卫健委同世卫组织共同举办的分享防治新冠肺炎中国经验国际通报会。

3月29日，中美两国疾控中心举行视频会议，交流疫情信息，分享防控经验。

通过对上述重要时间节点的回顾，我们可以清楚地看出，疫情发生以来，中方及时对外提供信息，积极开展合作，这是无可争议的事实。无端质疑中国在疫情防控问题上的透明度，进行政治操弄，是对中国人民为防控疫情付出巨大努力和牺牲的不尊重。

我们希望美方个别人尊重科学，尊重事实，尊重国际公论，停止诋毁他国。他应当明白，美方的当务之急是聚焦国内疫情防控，加强抗疫国际合作，而不是混淆视听，转嫁责任。

深圳卫视记者：据澳大利亚《金融评论报》报道，尽管澳大利亚首例新冠病例来自中国武汉，但最新的基因组研究表明，澳最早期的病例也可能同时来自美国。中方对此有何评论？

耿爽：这一报道再次说明，新冠病毒源头和传播途径是一个复杂的科学问题，应当交由科学家和医学专家去研究。在科学界还没有明确定论之前，任何非专业人士匆忙下结论，是极其不负责任的行为，对国际社会合作抗击疫情没有任何好处。

流行性疾病不分国界和种族，是人类共同的敌人。国际社会只有合力应对，才能战而胜之。中方将继续与各国同舟共济、守望相助，携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争。

《中国日报》记者：据美国有线电视新闻网、《纽约时报》等媒体报道，美国东北大学等多家机构研究显示，新冠肺炎疫情今年初就已在纽约、波士顿、旧金山、芝加哥、西雅图等多地“隐性暴发”。据测算，截至3月1日，全美可能已有约28000人感染，而当时美国只有23例确诊病例。中方如何看待美国官方统计数据和实际可能感染人数之间这样的悬殊差距？

耿爽：我们也注意到最近有一些关于美国国内发现很早就有人感染新冠肺炎的报道。但我想你提的这个问题还是应当由美国政府来回答。

中央电视台记者：中国政府向哈萨克斯坦派遣的抗疫医疗专家组已于4月23日回国，你能否简要介绍专家组在哈工作情况？中方提供了哪些帮助？

耿爽：中国政府向哈萨克斯坦派遣的这支医疗专家组由国家卫健委组建、新疆维吾尔自治区卫健委选派，是中方向中亚地区派出的首支医疗专家组。

过去两周，专家组在努尔苏丹、卡拉干达、阿拉木图三地抗疫一线开展工作，实地走访数十家医疗机构、高校和实验室进行交流、座谈，为万余名哈方医护人员提供咨询、培训，毫无保留地分享中方抗疫经验，很多有益的建议被哈方吸收采纳。

专家组用实际行动诠释了中哈睦邻友好精神，用医者仁心谱写了两国携手抗疫的感人篇章。哈萨克斯坦政府和民众给予专家组高度评价，哈萨克斯坦总理马明致信李克强总理表示感谢，哈卫生部昨天还向专家组颁发了奖章。

在哈期间，专家组同驻哈使领馆密切配合，同在哈中国同胞两次视频连线，答疑释惑，介绍防疫知识和居家隔离贴士，送去了祖国的关爱和温暖。

中亚国家都是中国的友好邻邦和战略伙伴，中国密切关注地区国家疫情发展，愿继续提供力所能及的帮助。援哈医疗专家组已圆满完成任务，赴乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦联合工作组正在当地开展工作。中方将秉持人类命运共同体理念，继续同中亚国家加大相互支持，深化医疗卫生领域合作，为早日战胜疫情凝聚信心和力量。

中新社记者：据报道，4月22日，文莱皇家航空公司的包机接运恒逸实业（文莱）有限公司中国籍员工赴文莱复工。中方对此有何评论？

耿爽：当前，中方正在常态化疫情防控中全面推进国内复工复产达产，同时也在积极指导和帮助中资企业推进海外项目的正常运转。恒逸石化项目是中文共建“一带一路”的重点项目。双方共同安排中国籍员工返文，充分体现了两国携手抗击疫情、推进合作的积极意愿，有助于两国持续推进经济社会发展。

中方愿同各国一道，在积极抗击疫情的同时，加强国际合作，全力维护全球产业链、供应链稳定，把疫情对世界经济的影响降到最低。

《北京青年报》记者：近日，《洛杉矶时报》等报纸发表评论文章，认为美国正处于前所未有的国家紧急状态，但美国政客却忙于向中国“甩锅”，推卸责任。这篇文章认为，大疫当前，相互指责、把疫情政治化都无济于事，美国政府应该集中精力战胜疫情。中方对此有何评论？

耿爽：我注意到了这篇文章。我想这反映了美国民众的呼声。

(责编：刘叶婷、杨牧)