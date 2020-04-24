线上知识竞赛推动埃及防疫普及

人民网开罗4月24日电（记者周輖）最近一段时间，每天上午11时，都有不少埃及网友准时守在电脑前，等待开罗中国文化中心主页发布新冠疫情防护相关的竞答题目，争取在第一时间作答。

“怎样正确佩戴医用外科口罩？”“外出工作、参与会议时如何防护？”“疫情期间应该保持怎样的家庭氛围？”“可以通过哪些家庭活动来缓解疫情产生的焦虑？” 一系列富有生活场景的实用问答题目，吸引民众参与回答和讨论。

这是开罗中国文化中心为推动普及新冠病毒防护知识，提高当地民众防控意识，举办的在线知识竞赛活动。竞赛围绕“科学防治，共同抗疫，维护全球公共卫生安全”这一主题，自3月26日起举办，共持续20个工作日。题目发布后，会在24小时内公布获奖名单，最先回答正确的10人获得奖励。

活动页面同时上传了阿拉伯文版《新型冠状病毒感染防护读本》（《防护读本》），供网友免费下载阅读，许多竞赛题目从《防护读本》中的内容延伸而来。活动启动以来，受到广泛关注与积极反馈，有约30万人次浏览参与，阿拉伯文《防护读本》下载约2万次。

中国驻埃及使馆公使衔文化参赞兼开罗中国文化中心主任石岳文表示，举办在线知识竞赛，是中埃两国人民携手抗击疫情的具体体现，阿拉伯文版《防护读本》在埃及和周边地区产生积极影响。阿拉伯文版《防护读本》由埃及出版人艾哈迈德?赛义德从中文版翻译而来。赛义德表示，中国成功控制了疫情传播，其防控经验行之有效。希望通过翻译这本防护读本，将中国经验传播给更多埃及民众，让当地人重视疫情应对，有效提高防护意识。

“参与竞答活动让我更好地认识新冠肺炎疫情，也纠正了我以往对病毒防护不少的错误了解。”埃及网民努尔汗连日来已经成为了知识竞赛的忠实参与者，共计11次获奖的她是获奖次数最多的参赛选手。努尔汗表示，参与竞赛的过程，也是自己学习了解的过程。阿拉伯文版《防护读本》中提供了许多有效的防疫指导，同时也帮助疏导因疫情而产生的紧张情绪。

旅游公司员工艾哈迈德?穆罕默德也是在线知识竞赛的获奖者，他表示，竞赛为疫情期间居家的民众提供了交流和互动的平台，通过问答的形式宣传了各类的防护措施，同时鼓励网友从权威渠道获取有关疫情的信息，可以有效避免谣言的传播。

据了解，为避免疫情传播，开罗中国文化中心取消了线下活动，但其社交媒体主页上却热度不减，中国美食制作、功夫教学、在线影展、防疫漫画征集等多项活动同时在线上进行。

(责编：刘叶婷、杨牧)