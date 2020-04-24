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哈首都的新冠肺炎传染病专科医院计划下周投入使用

2020年04月24日17:18  来源：人民网-国际频道
 

人民网努尔苏丹4月24日电（记者 周翰博）据哈萨克斯坦通讯社报道，位于哈首都努尔苏丹市郊的新冠肺炎传染病专科医院日前已经竣工，计划于下周正式投入使用。

该医院院长对媒体表示，这所新冠肺炎专科医院有三个特征，一是安装了科学的供排风系统，能够确保病房的空气按照指定方向流动，不会污染走廊或其他区域；二是明确了各区域的功能，将病房区与医生休息区严格分开，最大限度确保医护人员安全；三是远离市区，可有效防止疫情在人群密集的地方传播。未来这里将配备362名工作人员，其中包括71名医生和122名中级医务人员。“我们将从下周起正式接收新冠肺炎病人。”

据悉，为应对疫情，哈国家紧急状态委员会4月初决定，在努尔苏丹、阿拉木图和奇姆肯特三座直辖市建设传染病专科医院，专门用于接收、治疗新冠肺炎病人。努尔苏丹传染病医院在13天内完工，成为新冠肺炎疫情爆发以来，哈萨克斯坦建成的首座专科医院。

根据哈卫生部的消息，截至当地时间4月24日10时00分，哈萨克斯坦累计确诊新冠肺炎病例达到2334例，康复568例，死亡24例。全国3个直辖市和14个州全部发现确诊病例，最大城市阿拉木图、首都努尔苏丹和克兹勒奥尔达州依然是疫情“重灾区”，分别累计确诊764例、433例和161例。

(责编：刘叶婷、燕勐)
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