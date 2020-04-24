“封城”之下的南非缩影

人民网约翰内斯堡4月23日电 （刘畅） 3月27日凌晨0点，南非开始正式进入为期21天的全国“封城”。除药房、化验室、银行、加油站及医疗等必要机构外，所有店铺和商业设施均关闭。市民只有就医、采购食物和领取救济金才可以离开家，其它时间严格居家隔离。4月9日，南非总统拉马福萨宣布，全国“封城”时间延长两周，至4月30日。

在经过了近一个月的“封城”，往日热闹的酒水超市、繁华路段也已变得冷冷清清。

各个超市对进入店内的顾客人数进行严格显示。在外面等候的顾客也纷纷保持安全距离，有序排队进入。超市员工也均佩戴口罩、面罩等，加强自身防护。配有自动感应门的超市，则关闭感应功能。顾客往往会耐心在门外等候。此前门庭若市的酒水超市，也已关门近一个月。

蔬菜水果市场的大型连锁超市门口每位顾客都有序排队等待进入，并保持安全距离。工作人员也为每位顾客喷洒酒精消毒双手。超市员工也为每一辆手推车把手喷洒酒精消毒。有很多在中国经营农场的菜农们自发的组织微信群，为各地华人送去新鲜蔬菜。一名菜农向记者介绍，他们严格遵守南非“封城”期间的规章制度，申请了出门证，在安全地区为华人送菜，保证大家的菜篮子的供应。此时是南非人的难关，也是旅南华人华侨的难关，所有菜品也均为平价销售。

（照片由王川明提供）

湖北荣非农业发展有限公司南非vaalfarm拥有自己的农场，4月22日，该公司的总经理王明川委托保安公司和公司司机向黑人贫困区捐赠蔬菜，其中包括大白菜、花菜、卷心菜、芹菜、黄瓜等。王明川介绍，在新闻上面看到很多黑人因为全国封锁失去收入，正在忍受饥饿。公司农场的蔬菜又很多，能帮忙就多帮帮忙。当日所赠菜品价值约3万兰特。

空旷的购物广场，只有在超市门前会聚集一些车辆。拉马福萨23日在全国演说中表示，目前全国封锁较为成功，降低了病毒的传播速度，减缓了全国大流行的进程。他还宣布将于5月1日起实行分级制封锁，逐步开放部分活动。

至23日，南非新确诊318例，累计确诊3953例，死亡75例，治愈1473例。西开普省单日新增200例，累计确诊1279例，为南非九省之首。

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