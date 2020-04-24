原标题：新闻分析：美国新冠病例数为何居高不下

新华社华盛顿4月23日电 新闻分析：美国新冠病例数为何居高不下

新华社记者谭晶晶

尽管美国多个州已开始酝酿复产复工，但美国新冠确诊病例和死亡病例连日来继续攀升，高居世界之首，未见明显的“下行”迹象。根据美国约翰斯·霍普金斯大学最新数据，截至23日晚，美国新冠确诊病例已超86万例，死亡病例已近5万例。

美国总统特朗普多次表示，美国的疫情曲线已经开始趋于平缓，尤其是在纽约州等重灾区。那么，为何近期美国每日新增确诊病例仍然一直保持在2万例以上，死亡病例在10天内翻倍，并持续快速上升？

美国权威流行病学专家在接受新华社记者采访时表示，这主要与全国范围检测量提高、部分地区检测力不足导致传播加速、各州疫情发展曲线不同等因素有关。

美国加利福尼亚大学洛杉矶分校公共卫生学院副院长、流行病学教授张作风告诉新华社记者，目前美国处在病例高峰后的平台期，总体呈下降趋势。但因为美国的病例基数大，即便增速放缓，体现在具体数字上也是惊人的。死亡病例的快速倍增与重症监护室治疗的新冠患者数量有关。病例数继续上升主要是由于社区感染严重，同时也与检测能力明显提高等因素有关。

美国加利福尼亚大学戴维斯分校医学院教授肯特·平克顿告诉记者，美国各州的疫情发展曲线不同，一些检测能力较差的地区目前病例增长较快，这些地区的养老院老人、独居人士很多没能及时得到检测和诊断，没有有效隔离，因此加速了疫情传播。

美国《新闻周刊》22日刊文称，美国病例激增使医疗系统面临医护人员、床位及防护设备高度短缺的窘境，因此目前的检测多针对有症状的患者，一些轻症患者和无症状感染者并没有体现在现有确诊病例数据中。

专家认为，美国实施的“居家令”、扩大社交距离等干预措施起到了控制疫情蔓延的作用，使新增病例数量比预期大大降低，但一些地区计划尽快“解禁”，有可能导致病例数量再次激增，下一阶段疫情防控仍面临严峻挑战。

特朗普16日宣布了分阶段“重启”美国经济的指导方针，将何时取消“居家令”等限制措施的决定权授予各州州长。

目前，佐治亚、田纳西、南卡罗来纳、得克萨斯、科罗拉多等州已开始或即将解除“居家令”，恢复医疗、餐饮、美容、健身等公共设施的运营。但不少地方政府对这一决定表示不满。佐治亚州多名市长公开表示，疫情尚未得到控制就匆忙取消“居家令”是“非常草率的”，现在还没到重启经济的时机。

张作风表示，目前病例数较高的地区如果匆忙复工，有可能造成疫情二次暴发，使美国新冠病例总数大幅提升。只有继续保持扩大社交距离等措施，减少聚集活动，保护好老年人和基础疾病患者，鼓励学校在线授课，才有助于减缓病例上升速度。

专家表示，新冠疫情的确对美国经济带来巨大冲击，但即便如此，在有效疫苗和疗法研发出来之前，保持扩大社交距离等限制措施是当前的必要手段。

《今日美国报》22日撰文指出，病毒没有边界。匆忙重启经济活动可能使加利福尼亚州、纽约州、路易斯安那州等疫情重、措施采取较早的州取得的防控进展被其他采取措施滞后的州的新增病例抵消。

美国哈佛大学、哥伦比亚大学、普林斯顿大学、加利福尼亚大学伯克利分校等机构研究人员本周发表的新研究表明，要控制疫情传播，有关部门仍需继续加大检测量，追踪密切接触者，及时有效隔离确诊人员。

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