原标题：美国会通过4840亿美元援助法案应对新冠疫情

新华社华盛顿4月23日电（记者高攀 许缘）美国国会众议院23日投票通过一项总额约4840亿美元的援助法案，以增加对小企业贷款项目、医院和新冠病毒检测机构的拨款。该法案将交由美国总统特朗普签署成为法律。

众议院当天以388票赞成、5票反对的结果通过了这项法案，此前参议院已于21日口头表决通过。这是过去两个月来特朗普政府与国会两党议员商议达成的第四项与新冠疫情相关的支出法案。

根据这项法案，美国国会将向小企业薪水保护计划增拨超过3100亿美元资金，以帮助受疫情影响的小企业申请贷款支付员工薪资。此外，法案还将为医院拨款750亿美元，为新冠病毒检测机构拨款250亿美元，并为美国疾病控制和预防中心、美国国家卫生研究院等机构提供资金。

此前特朗普于3月底签署总额约2.2万亿美元的财政支出法案，为受疫情影响的美国家庭和企业纾困，但批评人士指责该法案对小企业、医院和病毒检测机构划拨的资金不足。本月16日，小企业薪水保护计划启动不足两周就因资金用罄而停止受理新贷款申请。

美国劳工部23日公布的数据显示，受新冠疫情蔓延导致经济大面积“停摆”影响，过去五周美国首次申请失业救济人数累计近2650万，凸显美国经济和就业形势严峻。一些经济学家担心美国政府目前出台的纾困计划仍不足以阻止美国经济下滑和缓解失业问题。

美国国会民主党高层将最新通过的援助法案称为“临时紧急拨款”，并期望下个月与特朗普政府和共和党商讨更大资金规模的纾困法案。特朗普本周在社交媒体推特上表示，下一步立法将考虑为州和地方政府提供财政援助，用于基础设施投资、针对餐饮、娱乐、体育等行业的税收激励、降低薪资税等，以刺激经济增长。

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