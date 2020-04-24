人民网>>国际

镜头下的“锦绣澜湄”——“锦绣澜湄”摄影大赛精彩作品展示

2020年04月24日14:06  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 由澜湄合作中国秘书处携手人民网共同推出“锦绣澜湄”摄影大赛正在进行中，摄影大赛自上线以来，便受到广大网友的热切关注，众多摄影爱好者纷纷通过网络在线投稿的方式踊跃参与。一张张精彩的作品，讲述着一个个曼妙的澜湄故事，更代表了参赛者对澜湄合作未来的美好愿景，让我们一起来欣赏镜头下的“锦绣澜湄”！

作品名称：澜沧江的早晨

图片说明：太阳从澜沧江的一头缓缓升起，唤醒了河谷中的薄雾，江水熠熠生辉，充满活力的一天又开始了。（云南西双版纳景洪市，2020年1月25日/李云生摄）

作品名称：湄公河日落

图片说明：有幸去到老挝这个安静的国家，有幸见到极美的湄公河日落。（老挝境内湄公河边，2019年10月6日/杨十三摄）

作品名称：卖小吃的女人

图片说明：一个正在卖小吃的妇女，对我报以善意的微笑。（缅甸曼德勒市，2019年8月/罗先森摄）

作品名称；佛国心愿

图片说明：泰国清迈的帕辛寺内有数座大金塔，金碧辉煌非常靓丽，常有虔诚的市民围绕金塔祈祷。（泰国清迈市帕辛寺，2019年12月9日/老土摄）

作品名称：守望

图片说明：日落黄昏，孩童趴在船头眺望斜阳，父亲扶着船帮守护着孩子梦一般的童年。（越南美奈，2016年夏/Owen摄）

作品名称：五国“金花”学艺苗山

图片说明：来自柬埔寨卜迭棉芷省妇女发展中心的刺绣老师林乌森丹(SeikOudam)与苗家女交流刺绣技艺。（柬埔寨西哈努克港，2016年9月26日/龙涛摄）

作品名称：洞里萨湖渔光曲

图片说明：柬埔寨境内北部的洞里萨湖，是东南亚最大的淡水湖泊，是柬埔寨人民的“生命之湖”。（柬埔寨洞里萨湖，2018年2月14日/东东摄）

作品名称：织出新生活

图片说明：随着柬埔寨西港特区的建立，给当地的经济发展带来了前所未有的机遇。很多当地年轻人通过自己的双手织就新生活，实现“西港梦”。（柬埔寨西港特区，2015年5月/王小猫摄）

作品名称：神器的泡泡

图片说明：在清迈设计周上，一位小朋友正在体验神奇的吹泡泡艺术装置。（泰国清迈，2019年12月/王小猫摄）

作品名称：寺庙的孩子

图片说明：两个天真活泼的孩子在固都陶佛塔内的佛像前玩耍。（缅甸曼德勒市，2019年8月/罗先森摄）

另附：“锦绣澜湄”摄影大赛 活动详情

（大赛官网：http://yunying.people.cn/GB/430551/431997/index.html）

“锦绣澜湄”摄影大赛由澜湄合作中国秘书处携手人民网共同推出。大赛围绕“一江水，一家亲”主题，用摄影作品展现澜湄六国（中国、柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南）的自然风光、人文风情，特别是澜湄合作四年来取得的丰硕成果。

本次大赛征稿日期延期至2020年5月23日，获奖结果预计于6月中旬揭晓。主办方将结合网络票选及专业评审，从参赛作品中评选出一等奖3名(每名获价值3000元奖品），二等奖5名(每名获价值2000元奖品)，三等奖10名(每名获价值1000元奖品)，人气奖30名(每名获价值100元奖品)。

具体参赛方法如下，欢迎大家踊跃投稿！

登录投稿系统上传作品

进入http://yunying.people.cn/GB/430551/431997/index.html后，点击我要投稿。填写作品信息后上传参赛照片后即可提交。

(责编：于洋、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved