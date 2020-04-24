镜头下的“锦绣澜湄”——“锦绣澜湄”摄影大赛精彩作品展示

人民网讯 由澜湄合作中国秘书处携手人民网共同推出“锦绣澜湄”摄影大赛正在进行中，摄影大赛自上线以来，便受到广大网友的热切关注，众多摄影爱好者纷纷通过网络在线投稿的方式踊跃参与。一张张精彩的作品，讲述着一个个曼妙的澜湄故事，更代表了参赛者对澜湄合作未来的美好愿景，让我们一起来欣赏镜头下的“锦绣澜湄”！

作品名称：澜沧江的早晨

图片说明：太阳从澜沧江的一头缓缓升起，唤醒了河谷中的薄雾，江水熠熠生辉，充满活力的一天又开始了。（云南西双版纳景洪市，2020年1月25日/李云生摄）

作品名称：湄公河日落

图片说明：有幸去到老挝这个安静的国家，有幸见到极美的湄公河日落。（老挝境内湄公河边，2019年10月6日/杨十三摄）

作品名称：卖小吃的女人

图片说明：一个正在卖小吃的妇女，对我报以善意的微笑。（缅甸曼德勒市，2019年8月/罗先森摄）

作品名称；佛国心愿

图片说明：泰国清迈的帕辛寺内有数座大金塔，金碧辉煌非常靓丽，常有虔诚的市民围绕金塔祈祷。（泰国清迈市帕辛寺，2019年12月9日/老土摄）

作品名称：守望

图片说明：日落黄昏，孩童趴在船头眺望斜阳，父亲扶着船帮守护着孩子梦一般的童年。（越南美奈，2016年夏/Owen摄）

作品名称：五国“金花”学艺苗山

图片说明：来自柬埔寨卜迭棉芷省妇女发展中心的刺绣老师林乌森丹(SeikOudam)与苗家女交流刺绣技艺。（柬埔寨西哈努克港，2016年9月26日/龙涛摄）

作品名称：洞里萨湖渔光曲

图片说明：柬埔寨境内北部的洞里萨湖，是东南亚最大的淡水湖泊，是柬埔寨人民的“生命之湖”。（柬埔寨洞里萨湖，2018年2月14日/东东摄）

作品名称：织出新生活

图片说明：随着柬埔寨西港特区的建立，给当地的经济发展带来了前所未有的机遇。很多当地年轻人通过自己的双手织就新生活，实现“西港梦”。（柬埔寨西港特区，2015年5月/王小猫摄）

作品名称：神器的泡泡

图片说明：在清迈设计周上，一位小朋友正在体验神奇的吹泡泡艺术装置。（泰国清迈，2019年12月/王小猫摄）

作品名称：寺庙的孩子

图片说明：两个天真活泼的孩子在固都陶佛塔内的佛像前玩耍。（缅甸曼德勒市，2019年8月/罗先森摄）

另附：“锦绣澜湄”摄影大赛 活动详情

（大赛官网：http://yunying.people.cn/GB/430551/431997/index.html）

“锦绣澜湄”摄影大赛由澜湄合作中国秘书处携手人民网共同推出。大赛围绕“一江水，一家亲”主题，用摄影作品展现澜湄六国（中国、柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南）的自然风光、人文风情，特别是澜湄合作四年来取得的丰硕成果。

本次大赛征稿日期延期至2020年5月23日，获奖结果预计于6月中旬揭晓。主办方将结合网络票选及专业评审，从参赛作品中评选出一等奖3名(每名获价值3000元奖品），二等奖5名(每名获价值2000元奖品)，三等奖10名(每名获价值1000元奖品)，人气奖30名(每名获价值100元奖品)。

具体参赛方法如下，欢迎大家踊跃投稿！

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(责编：于洋、燕勐)