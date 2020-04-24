国际观察：“硬核”中国最靠谱

近日，一场别开生面的“云开工”仪式赚足了眼球。美国埃克森美孚公司总投资约100亿美元的广东惠州乙烯项目正式动工建设。这是美国企业在华独资的首个重大石化项目，不仅是促进中美两国合作共赢的利好，更是为备受疫情打击的全球经济信心注入了一针强心剂。

同样是石化领域的大事，美国5月交货的WTI原油期货价格暴跌约300%，收于每桶-37.63美元，历史首次跌入负值，一时间哀鸿遍野，惊得美股连日重挫，甚至有股民惊呼，看来“活久见”的股神巴菲特还是“太年轻”！同样的领域，不同的心情，这一喜一忧间不由引人深思。

就在不久前，美国某些政客还叫嚣着要让美国的企业撤出中国回到美国，甚至联合一帮“小跟班”兴风作浪，搞什么经济全面“脱钩”，一时间暗流涌动。结果怎么样呢？恐怕是竹篮打水。

不说别的，看看耳熟能详的美国电动汽车品牌特斯拉。受疫情影响，其美国工厂多次延长停工时间，位于加州弗里蒙特市的唯一一个美国本土汽车组装厂被迫关停，员工将从10000人减少到2500人。其位于内华达州的电池工厂也因久久无法复工，计划裁员约75%。

反观特斯拉年初刚刚投产的上海超级工厂，在上海市政府和多方有力协调下，迅速点对点接回员工并打通上下游产业链，早在2月10日便已顺利实现精准复工，并确保人员零感染。上海工厂也成为特斯拉全球唯一正在运行的整车工厂，为企业挺过寒冬立下汗马功劳。看到上海工厂如此“硬核”表现，终于理解为啥马斯克在1月7日上海工厂第一辆Model 3交付现场会高兴得跳起舞来，原来他不仅为工厂一年就高质量完工并顺利投产的中国速度而欣喜，更为靠谱的中国生产和销售市场而雀跃。

企业家是用脚投票的！根据中国美国商会2020年《中国商务环境调查报告》，尽管目前美国在华企业面临新冠肺炎疫情等一些问题，但从长期来看，中国仍会是大多数在华美资企业的重点市场。华南美国商会疫情影响报告显示，75%的受访美国企业代表表示，无论疫情影响如何，不会改变在华再投资计划。

他们为什么会选择中国？事实胜于雄辩。

首先，中国经济是一片大海，大风大浪可以掀翻小池塘，但不能掀翻大海。虽然疫情对外贸外资和经济增长产生了短期冲击，但是中国经济长期向好的基本面没有改变。中国作为全球唯一拥有联合国产业分类目录中所有工业门类的国家，产业规模大、门类全、配套完备，短期很难被替代，在全球价值链中的地位十分稳定。换句话说，离了中国，产品真没有。

其次，疫情的压力已变为改革创新的动力。当前，中国已逐步建立起与疫情防控相适应的外贸与外资秩序，采取了一系列有效措施，解决企业金融、物流、劳动力等方面实际问题，通过“一企一策”精准打通企业复工复产最后一公里。3月份中国工业产出规模已接近去年同期水平，全国多省复工率接近100%，复工复产正在逐步接近或达到正常水平。根据对全国8700余家外资重点企业的调查显示，外资复工率与中资企业基本一致。如中国华南地区98%的日资企业已恢复生产，开工率达到100%的企业占41.4%，开工率为80%至100%的企业占42.3%。外国投资者持续看好中国，在中国长期经营发展的意愿没有改变。

当然，最重要的还是中国坚定扩大对外开放、放宽市场准入、持续优化营商环境、健全要素市场体系、为国内外企业家投资创业营造更加公平有序环境、努力维护全球供应链稳定、保障各类经贸活动正常开展的承诺和政策雷打不动。越是遇到风险阻力，越是考验一个国家坚定开放前行的底气和担当。中国坚持以开放促改革、促发展、促创新，中国的大门不仅不会关上，而且会越开越大越开越好！

天下大势，顺之者昌，逆之者亡。全球化的今天，人类命运息息相关，没有人可以独善其身。记得中国疫情发生之初，曾有美国政客冷眼旁观，并幸灾乐祸地断言中国的疫情将有利于制造业回流美国。如今，美国疫情蔓延，总失业人口已超2200万。而美国有些人不去全力拯救人民生命，反而竭力甩锅推责，用污名化中国来洗白贻误时机的罪孽。而中国本着人道主义精神，向美方提供了近25亿个口罩，平均每个中国人都拿出超过一个半，而每个美国人有约7个口罩来自中国。恰恰是中国率先实现复工复产的工业体系在全力帮助着拯救美国人民的生命。面对疫情的挑战，只有全人类携手努力才能战而胜之。越是艰难时刻，越要拆除仇恨、孤立、自私的“墙”，搭建友谊、合作、共赢的“桥”，只有这样，人类才能拥有美好的明天。

(责编：于洋、杨牧)