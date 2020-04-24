蒙古国新增1例新冠肺炎患者 累计增至36例

人民网乌兰巴托4月24日电（记者 霍文）蒙古国传染病研究中心主任尼玛呼24日在卫生部例行新闻发布会宣布，1名从俄罗斯回国的蒙古国大学生隔离观察13天、第三次检测时结果呈阳性，确诊感染新冠肺炎。该国累计新冠肺炎患者增至36例，包括32名蒙古国公民、1名法国公民和3名土耳其公民。其中，5名蒙古国患者治愈出院。

3月10日，蒙古国确诊首例新冠肺炎病例，为2日乘“莫斯科—乌兰巴托”航班的法国公民。16日、17日、18日“柏林—莫斯科—乌兰巴托”航线包机各有1人确诊，21日4人确诊。16日“首尔—乌兰巴托”航线包机2人确诊。26日、28日“伊斯坦布尔—乌兰巴托”航线包机各有1人确诊。28日搭乘韩国“首尔—乌兰巴托”航线包机的土耳其驻蒙使馆人员家属中，4月1日2人确诊，6日1人确诊。从蒙俄边境回国的公民中，4月8日、13日、16日、19日、20日、21日、22日各有1人确诊，14日13人确诊。

据悉，目前在外国旅居的蒙古国公民超过19万人。2月1日以来，蒙古国政府应本国公民请求，通过铁路、公路和派出专机等运输方式，累计从外国接回近7000人。截至目前，近万名旅居外国的蒙古国公民申请回国。

3月22日，鉴于新冠肺炎防控形势，蒙古国政府会议决定将防灾高度戒备状态延长至4月30日，期间停止所有集体活动，停运所有国际航班和国际客运列车，禁止任何外国人进入蒙古国境内。4月14日，蒙古国家紧急情况委员会会议决定所有学校最早9月1日开学，期间继续实施网络和电视教学计划。

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