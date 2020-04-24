蒙古国边防总局局长：愿不断推动两国边防管理部门合作顺利发展

人民网乌兰巴托4月23日（记者 霍文）中国驻蒙古国大使柴文睿23日会见蒙边防总局局长宾巴苏伦准将，就两国边防管理部门合作等交换意见。驻蒙古使馆国防武官包玉海、警务联络官吉雅，蒙边防总局副局长阿拉坦呼等在座。

柴文睿说，近年来，中蒙两国关系发展顺利。特别是2014年习近平主席对蒙进行国事访问，双方建立战略合作伙伴关系以来，两国政治互信不断深化，经贸合作不断加大，人文交流不断紧密。中蒙两国有4710公里的边境线，双方边防管理部门在维护边境安全稳定及维持口岸通关秩序等方面做出了重要贡献。根据中蒙两国相关协议，中国国防部、公安部相关部门与蒙边防总局开展着良好的工作合作。今后，我愿与局长先生紧密沟通，推动双方边防管理部门合作迈上新台阶。

柴文睿还向蒙方介绍了中国抗击疫情最新情况，并称，目前两国正在全力抗击新冠肺炎疫情，希双方边防管理部门进一步强化沟通交流，共同加强边境和口岸管控，严防疫情从两国边境和口岸输入。

宾巴苏伦祝贺柴大使履新并表示，完全赞同大使先生的意见，蒙中两国边防管理部门有着传统友好的合作关系，双方合作基础良好，沟通渠道畅通。近年来，双方签署了一系列合作协议，在共同加强边境和口岸管控、及时交流出入境信息以及人员培训、提供无偿援助等方面开展着良好合作。希望大使先生和驻蒙使馆一如既往地支持蒙边防部门工作。我愿与大使先生保持密切沟通，不断推动两国边防管理部门合作顺利发展。

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