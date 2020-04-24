蒙古国副议长桑吉米亚特布高度评价中国防疫努力与成果

人民网乌兰巴托4月23日电（记者 霍文）中国驻蒙古国大使柴文睿23日到任拜会蒙古国国家大呼拉尔（议会）副主席、蒙中友好议员小组组长桑吉米亚特布，就中蒙关系、议会间交流合作和新冠肺炎疫情防控等交换意见。

柴文睿表示，中蒙是山水相连的友好邻邦，近年来中蒙关系保持良好发展态势，政治、经济、人文等各领域交流合作不断取得丰硕成果，尤其是2014年习近平主席对蒙进行国事访问，两国关系提升为全面战略伙伴关系，迈上新台阶。中蒙两国最高立法机关间的交流与合作是两国关系的重要组成部分，近年来中蒙议会间定期交流机制运转良好，对中蒙关系发展起到了积极促进作用。

桑吉米亚特布说，蒙中是永久友好邻邦，中方始终在蒙践行“亲诚惠容”外交理念，邀请蒙古国加入“一带一路”倡议，真心实意帮助蒙古国经济社会发展，蒙方对此表示衷心感谢。蒙古国高度重视发展蒙中议会间的交流与合作，自2014年蒙中两国议会定期交流机制备忘录签署以来，蒙中议会及其专门委员会一直保持良好合作，为蒙中关系发展发挥了重要作用，蒙方愿继续推动两国议会交流合作迈上新台阶。

双方还就加强中蒙防疫合作交换意见。 桑吉米亚特布高度评价中方防疫努力与成果并表示积极学习中方防疫经验。

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