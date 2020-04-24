原标题：应对疫情不力？英国政府受问责

英国议会下院22日开会，讨论政府遏制新型冠状病毒疫情的举措。反对党议员集中火力问责，列举病毒检测规模有限、一线医护人员防护用品不足等问题。

【反对党集中火力】

受疫情影响，22日只有至多50名议员到场，百余名议员以视频方式参与。

反对党自由民主党代理党首埃德·戴维在一份声明中说：“一旦我们渡过这场危机，必须对政府应对疫情的表现作独立调查。”他说，政府应对疫情反应迟缓，向医护人员提供的防护用品“少得惊人”，因此“调查权限必须尽可能大”。

工党党首基尔·斯塔默说政府应对疫情迟缓：“封城晚，实施病毒检测晚，（为一线医务人员）提供防护用品晚。”在他看来，内阁大臣就疫情应对所作承诺与实际成效“有巨大差距”。

英国卫生大臣马修·汉考克先前说，政府打算本月底把全国日均病毒检测能力提升到10万次。路透社22日报道，检测规模迄今仅为日均1.82万次，远低于德国等其他欧洲国家。

【政府承压前行】

英国首相鲍里斯·约翰逊22日没有出席议会会议。他3月下旬确诊感染新冠病毒，一度住院治疗，目前在首相乡村官邸契克斯别墅康复。

代理主持政府工作的外交大臣多米尼克·拉布在会议上说，政府应对疫情“不慢”，大臣们一直在听取医学专家建议。他拒绝接受自由民主党对政府应对疫情表现作独立调查的提议。

拉布说，政府有信心实现月底前把全国病毒检测能力提升到日均10万次的目标。他提及目前在国际市场购买医用防护物资难度大，承诺政府将更加努力。

英国政府3月23日宣布全国“封城”，禁止民众非必要外出，关闭学校和大部分商铺，本月16日把期限延长至少三周。

路透社报道，英国政府应对疫情个别举措近期遭受质疑。英国政府先前推迟参与欧洲联盟一个呼吸机采购计划，称缘于“沟通问题”。但外交部官员西蒙·麦克唐纳先前告诉议会下院一个委员会，英方没有参与采购计划是出于“政治考量”。他22日改口说自己先前说法“不对”。

英国卫生部21日发布的新冠疫情数据显示，英国死亡病例累计17337例。英国国内一些人认为，由于没有计入养老院等社区死亡病例，实际死亡病例可能更多。（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：刘洁妍、燕勐)