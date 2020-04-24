原标题：美抗疫要员遭降职 怒批政府“任人唯亲”

美国生物医学高级研究和发展局前局长里克·布莱特22日指认，自己一天前遭降职的原因是反对使用羟氯喹等关联政治因素的药物来抗击新冠疫情。羟氯喹和氯喹一直为白宫所推崇，但布莱特认定这两种药物应对新冠疫情“缺乏科学价值”，屡次拒绝扩大其应用范围。

布莱特先前主管的政府机构虽小，却对抗疫作用关键。他在声明中怒批总统唐纳德·特朗普领导的政府“任人唯亲”。

【怒揭老底】

美国《纽约时报》等多家媒体22日转载布莱特发表的长篇声明。声明指认，布莱特一天前突然“靠边站”的原因是为了回应他“坚持让政府把国会划拨的数十亿美元抗疫资金用于安全、经过科学证实的方法，而不是缺乏科学价值的药物、疫苗等”。

布莱特说：“我公开发声，是因为在抗击这一致命病毒的战斗中，科学、而非政治或任人唯亲，必须占主导……具体而言，与误导性行政命令相反，我限制了氯喹和羟氯喹的广泛使用。”他认为，这两种药物被特朗普政府视作“灵丹妙药”，“却明显缺乏科学价值”。他拒绝向美国公众提供疗效“未经证实”的药物，以及注资研发“受政治关系驱动、却可能存在危险的药物”。

因特朗普及其支持者屡次吹捧，一些新冠病患坚持使用羟氯喹和氯喹。但最近一项针对美国退役军人医院368名新冠病患的调查显示，羟氯喹疗效甚微，甚至可能触发患者病亡。这让不少美国医生对使用这两种药物保持警惕。路透社报道，美国疾病控制和预防中心已撤掉官方网站对医生开相关处方的指导意见。

美国生物医学高级研究和发展局隶属于卫生部，布莱特同时出任助理卫生部长帮办，协助负责应急准备和响应的助理部长罗伯特·卡德莱克工作。声明指出，“与卫生部领导层的冲突”也是他遭降职的原因之一，他曾试图推动政府“及早投资疫苗和关键物资”。

知情人士向美国有线电视新闻网披露，“领导层”指卫生部长亚历克斯·阿扎和卡德莱克。

特朗普当天晚些时候在例行发布会上回应记者提问，称“从未听说过”布莱特，“这人自称被挤掉了工作，或许是，或许不是……我不认识他”。

【重要力量】

布莱特拥有美国埃默里大学免疫学和病毒学博士学位，2010年加入生物医学高级研究和发展局，分管流感和新型传染性疾病部门，2016年出任局长。他目前任世界卫生组织顾问，曾为美国国防部建言献策，正承接私营企业多项疫苗研发任务。

美联社报道，生物医学高级研究和发展局旨在对抗生物恐怖主义活动和传染性疾病对美国构成的威胁，最近牵头推动一种新冠病毒疫苗的研发。按照有线电视新闻网的说法，这家机构虽然规模小，先前鲜为人知，但拥有实权，特别是政府采购权，在抗击疫情中作用关键。这也让布莱特的同事对他突然“走人”感到惊讶。

依据美国卫生部21日发布的声明，布莱特将转岗至国家卫生研究院，主管研究院17日刚创立的一个公私合营项目，以加速新冠疫苗研发、探索新冠治疗方案，同时推动新型病毒检测平台的研制和部署。多家媒体指出，新职位级别和权限不及原职。

布莱特说：“疫情期间让我靠边站，并把政治和任人唯亲置于科学之上，会危及生命，阻碍全国安全有效地应对这一紧急公共卫生危机的努力。”

【要求调查】

虽然职位变动已“官宣”，布莱特仍然有意留任现职。他已聘请律师德布拉·卡茨和莉萨·班克斯，要求卫生部督察长“调查现政府如何将生物医学高级研究和发展局工作政治化”，以及如何施压他“和其他尽责科研人员为带有政治关联的企业或缺乏科学价值的工作提供资金”。

德新社报道，卡茨和班克斯均以代表“吹哨人”利益而闻名。两人已向美国特别检察官办公室提出申请，要求在相关调查结束前，暂停执行布莱特的调职决定。（海洋）（新华社专特稿）

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