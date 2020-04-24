原标题：特朗普要疾控中心主任收回预警言论遭拒

美国总统唐纳德·特朗普22日呼吁美国疾病控制和预防中心主任收回前一天预言美国今年秋季或冬季暴发第二波新冠疫情的言论。

美国疾控中心主任罗伯特·雷德菲尔德接受美国媒体采访时说，二次暴发时，可能赶上流感季，情况因而可能更糟。

特朗普22日在社交媒体“推特”发文，称卫生专家的话被曲解，稍后将发布一项更正声明。不料，雷德菲尔德公开表示，媒体没有曲解他的原意。

“我认为，我需要强调一点：我没有说届时情况将会更糟糕，”雷德菲尔德在白宫每日疫情例行发布会上说：“我是说届时的局面将更加困难、有可能更为复杂，因为我们将要同时应对流感和新冠病毒的传播。”

路透社报道，随着住院人数和其他疫情数据下降，美国疫情会趋向好转，但按照雷德菲尔德的说法，当两场疫情合并来袭，美国医疗卫生体系将承受重压，有关部门需要为数月之后可能的暴发做好准备。

路透社解读，特朗普试图淡化今年晚些时候新冠疫情二次暴发的风险。“我们不会经历过去数月经历过的情景，它可能根本不会再来。”不过，特朗普承认，“新冠病毒的残余”可能与流感一道制造“麻烦”。

虽然特朗普试图在美国抗疫行动中展现乐观，他并不认同佐治亚州州长布赖恩·肯普违反联邦政府建议，激进解禁防疫措施、重启经济活动的做法。“他们可以再稍微等一等，稍微晚些，不用太久，”特朗普说，“毕竟要确保安全，我们必须做到这一点。”

不过，特朗普说，看到一些州政府已经开始着手放松抗疫禁令，重启经济，他受到鼓舞。他宣布，联邦政府今年仍将在首都华盛顿举行独立日庆祝活动。

当前，美国首都所在的华盛顿-哥伦比亚特区正实施“居家令”，直至5月15日解除。按约翰斯·霍普金斯大学22日发布的新冠疫情数据，美国新冠确诊病例超过84万例，死亡病例超过4.6万例。

包括雷德菲尔德在内的一些公共卫生专家认定，严格的居家隔离和大范围关闭商业设施和学校是阻断病毒传播的有效途径。只是，这些防疫措施也令美国商业蒙受损失，过去4周至少2200万人失业。

雷德菲尔德强调，即便解禁，保持社交疏离依然重要。同时，他认为，卫生部门必须加紧采取病毒检测，找出那些病毒感染者以及与他们有过密切接触的人。（田野）（新华社专特稿）

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