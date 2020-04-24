比尔·盖茨：大规模疫苗接种可能需要18个月

人民网华盛顿4月23日电（记者 吴乐珺）23日，比尔·盖茨在其个人博客上发表了一篇文章，分享了他对全球新冠肺炎疫情的系统思考。他将新冠肺炎病毒称为“1号现代大流行病”，即现代社会第一场真正意义的大流行病，认为此次疫情将重新定义这个时代。

盖茨称，这就像一场世界大战，但不同的是，我们都在同一条战线上。全人类可以通力合作，了解这种疾病并开发工具与之斗争。我认为全球创新是减轻伤害的关键。这包括在检测、治疗、疫苗和政策上的创新，以遏制病毒的传播并最大程度地减少对经济和福祉的损害。

他在文章中全面介绍了目前全球在治疗方法、疫苗、检测、接触者追踪和复工复产政策等五个领域的各种可能的创新解决方案和最新进展。

治疗方面，盖茨乐观地认为某些方法可以成功减轻新冠病毒负担。他说，公众将需要一种有效率达95%的治疗方法，以使人们在公众聚会，例如足球比赛或音乐会时感到安全。目前，从新冠肺炎康复者身上采集血液，发现人体免疫系统所产生的抗体，以及研究“抗病毒药物”都是有可能的治疗方法。

盖茨表示，目前没有特效药，使人们恢复某种正常生活的唯一途径是通过疫苗。新疫苗推向市场通常需要五年的时间。对于常被问及大规模疫苗接种何时可以开始，盖茨表示可能需要18个月，也可能短至9个月或长至近2年，“关键在于3期试验的时长，这将充分确保安全性和有效性”。

检测方面，盖茨表示，美国需要优先考虑并加快新冠病毒的检测速度，此外，必须确保优先对适当人群进行检测，例如，医务工作者应该可以立即得到检测结果来确定他们是否能够继续。对于现在很多人谈论的血清检测，盖茨认为，除非已经了解什么水平的抗体才是具有保护性的，并且研发出一个几乎没有假阳性的检测方法，否则基于现有的血清检测就告诉人们不要担心感染是错误的。

接触者追踪方面，盖茨表示，与确诊病例病患保持密切接触的人应优先进行检测和自我隔离。他认为，大多数国家和地区都将遵循德国的接触者追踪范例，即如果有人检测结果确认为阳性，医生必须依法通知当地卫生部门。医生必须提供患者的个人信息，包括姓名、地址、手机号码等，以便卫生部门能够联系到此人，并确保他们进行自我隔离。

对于重新开放，盖茨认为，大多数发达国家将在未来两个月内进入疫情的第二阶段，即“半正常”状态。对于复工复学，政府将不得不根据风险和收益进行权衡，他认为应该遵循的一个基本原则是，允许那些对经济或人民福利有较大好处且感染风险较小的活动。他举例称，对于复工复产，中国一直保持谨慎的态度，截至目前没有出现明显的疫情反弹。

盖茨认为，新冠肺炎作为第一个现代大流行病将重新定义我们这个时代：“经历过这个‘1号现代大流行病’的人永远都不会忘记它。人们在当下正在经历的痛苦，和那些在今后几年里仍将持续感受到的痛苦，怎么描述都不为过”。“这种疾病对贫困社区和少数族裔的伤害尤其大。同样，经济停摆对低收入群体和少数族裔的工薪阶层造成的影响也是最严重的”。盖茨呼吁决策者需要确保随着国家的重新开放，经济复苏不会加剧不平等现象的恶化。

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