南非主流媒体积极评价中国打破新冠病毒传播链

人民网约翰内斯堡4月23日电（记者 李滢嫣）4月22日，南非主流媒体《邮卫报》发表题为“中国如何成功打破新冠病毒传播链”的评论文章，指出中国凭借社会主义制度和文化优势迅速打破了新冠病毒传播链，中国抗疫成功经验值得其他国家学习借鉴。

文章主要援引牛津大学、北京师范大学等世界知名学府科学家3月31日在《科学》杂志上刊发的研究报告《有关新冠肺炎疫情在中国暴发前50天防控措施的调查》。该研究报告主要从政府研判疫情形势、制定防控计划和采取相关防控措施、社区行动、科研人员开展相关医学研究、政府调动社会各界力量保证防疫物资生产、保证处于封城状态的武汉物资供应等方面，详细介绍了中国各级政府和社会各界在没有特效药和疫苗情况下有效控制住新冠肺炎传播的具体做法，全面系统地总结了中国抗疫的成功实践和经验。 文章说，根据该报告透露的有关内容，早在2020年1月初，中国国家卫生健康委员会和疾病预防控制中心就开始着手制定检测、诊断和治疗方案。1月18日和19日，中国医学会前会长钟南山教授专程率高级别专家团队前往武汉开展实地调查。1月25日，中国成立了中央防控领导小组，中国国家主席习近平指示该小组制定科学防控政策，并将人民的生命健康置于经济利益之上。1月27日，国务院副总理孙春兰率中央指导小组赴武汉坐镇指挥，指导湖北疫情防控工作。

文章说，中国党和政府采取的疫情防控举措可以归结为以下四点：一是不仅要对武汉进行封城，还要尽量减少武汉和湖北省内部的交通和人员流动；二是为武汉调配充足医疗资源，包括医护人员的防护装备、病床、检测和治疗病人所需的药物和设备，以及建立临时的专门收治医院，包括火神山医院和雷神山医院；三是确保封城期间向武汉居民提供充足的食品和日用品；四是确保向公众发布准确科学的信息，防止谣言传播。

该研究报告还称，中国9000万共产党员和460万基层党组织，在全国65万个城乡社区利用居委会或村委会等平台开展疫情防控工作。他们挨家挨户上门检测温度，运送食物和医疗用品。截至3月9日，53名社区工作者因此失去了生命，其中49人是共产党员。

此外，中国疫情期间的医疗设备生产速度十分惊人。1月28日，中国每天生产的个人防护装备不足1万套，而2月24日，中国个人防护装备日生产能力已超过20万套。2月1日，中国每天生产77.3万个检测试剂盒，而3月31日，中国检测试剂盒日生产能力达到426万个。

文章指出，来自香港的四名流行病学专家在《柳叶刀》杂志上发表的一项调查研究显示，如果没有武汉封城和中国举国应急响应举措, 中国确诊病例数可能会增加744,000例，北京、上海、深圳等大城市感染人数在武汉封城后的两周内也大幅下降。中国凭借着其社会主义制度和文化优势迅速打破了新冠病毒传播链，其他国家应借鉴中国成功经验。

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