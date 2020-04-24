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“华人也在保护着当地人”

——专访澳大利亚媒体人、亚太新闻网创建者马库斯?鲁本斯坦 

2020年04月24日09:13  来源：人民网-国际频道
 

人民网堪培拉4月23日电（记者 陈效卫） “亚太新闻网15%读者来自中国。过去几周，我无数次地被中国读者询问：新冠肺炎疫情下，一些澳大利亚人为何置社交距离于不顾？”亚太新闻网创建者马库斯?鲁本斯坦在接受记者采访表示，“但令人慰藉和值得感谢的是，占澳总人口4.8%的120万华人能严格遵守这一规定，他们在保护自己的同时也在保护着成千上万的当地人。”

“你这是不想让我救你的命！”

与世界许多国家一样,澳大利亚新冠疫情也在不断恶化。3月1日确诊病例只有25例，4周时间猛增至4000多例。联邦首席医疗官凯利发布的预测报告称，澳疫情到9月份或可得到控制，其间将有500万至1500万人感染，5万至15万人死亡。为此，澳政府3月20日宣布“封国”，此后陆续宣布了禁止公民出境旅行、加强社交距离限制等规定，包括公共场所聚会上限从500人降至100人，到29日又降至2人（家人例外）；室外人与人之间最低保持1.5米，室内每人至少4平方米等等。

在鲁本斯坦看来，数十年未遭受重大瘟疫的澳大利亚人，在防疫上有些麻木不仁。澳大利亚孤悬于南太平洋，物产丰饶，各种肉类自给自足，其他大陆的瘟疫很难扩散至此；即使北半球冬季的瘟疫传到这里，适逢南半球的夏季，病毒也不容易存活。澳大利亚医学实力雄厚，荣获6次诺贝尔生理学或医学奖，在防疫上有相对成熟的机制和措施。因此，对于诸如“社交距离”等繁文缛节，澳大利亚人颇有些不屑一顾，这在疫情最严重的悉尼市尤为明显。“封国”后的第一天，数千人蜂拥至悉尼著名的邦迪海滩，严重违反了当时“禁止500人以上非必要性户外聚会”的规定。为控制新冠病毒扩散，澳政府不得不将该海滩关闭。此前，悉尼南部小镇的一场婚礼导致35人感染。近日，悉尼几十个叛逆的年轻人竟然在家里开起了“新冠病毒派对”，20人因此中招。至于其他各种违规的大小聚会，更是无法统计。有鉴于此，悉尼所在的维州首席卫生官萨顿发出了严厉警告：如果民众继续公然无视保持1.5米社交距离的规定，在未来两三周内澳大利亚感染人数可能飚升至10万，死亡数千人。悉尼医生马达利尔在撰文呼吁“为他人着想”的同时，对那些违规者更是无奈地感叹：“你这是不想让我救你的命！”

“守规矩”文化流淌在华人血液里

鲁本斯坦高兴地告诉记者，在很多澳大利亚人对社交距离规定置若罔闻时，120万华人却非常认真。事实上，自2020年1月底新冠疫情在武汉爆发之初，华人就开启了严格的防疫征程。从中国返澳的华人主动自我隔离，在澳华人及时关闭了餐馆等，平时深居简出，只有买必需品时才出去“冒险”一次。不同地区的华人圈每天都在发布消息，提醒注意事项和防控措施，让澳联邦和州政府省了心。华人还坚持戴口罩，尽管这一文化冲突导致了其曾被误解、受委屈甚至被殴打。华人在为中国和所在国捐款捐物的同时，更是力避参加大型活动，特别注重遵守社交距离。鲁本斯坦坦言，悉尼海滩的热闹场面和超市抢购厕纸的疯狂画面中，从未见到华人的面孔。目前，在4000多确诊病例中，华人的比例也是小之又小。他们在实现“自保”的同时，也保护了其他澳大利亚人。

在“移民国家”澳大利亚乃至世界各地，为何华人能严格遵守规定？“这最主要是中国历史文化积淀所致。”鲁本斯坦给出了答案。早在中国古代春秋时期，“每个人都应怀着更大的善意去行动”就成为人生准则，“守规律己”已沉淀到中国文化中。即使澳大利亚第二代乃至第三代移民，血液里流淌的仍然是这种坚守的传统。”鲁本斯坦认为，华人也间接地吸取了中国2003年非典和此次新冠肺炎防控的经验教训，做到令行禁止，不被同一块石头两次绊倒。“老老实实待在家中，就是对国家的最大贡献。”1000多万人的大都会武汉一夜间实现了封城，且历时2个多月，就是中华“守规矩”文化的有力佐证。“中国感染率低于0.01%，而西方国家可能高达60%。”在澳华人自然会延伸中国同胞的成功做法。

澳联邦卫生部数据表明，完全无视社交距离，一个携带病毒的人30天内可感染406人。鲁本斯坦强调，这不是假设，意大利、美国、西班牙的数字已证明了这一点。而严格遵守社交距离，既可防止己传人，又也避免人传己，可谓一石二鸟。从这个意义上说，“澳籍华人的守规律己不仅使自身安然无恙，也有效地保护了成千上万的澳大利亚人。”鲁本斯坦表示。 

(责编：徐祥丽、燕勐)
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