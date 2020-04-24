在美留学生来信：中国的青年是好样的！

忙碌了整整一个下午，分发、分装、分类、分置、分发，在居住地亲历风雨，在疫情肆虐的一线和祖国亲人们互帮互助、共克时艰，彰显自己的战地担当，奉献自己的青年力量。

我一直想写一封总结，我也一直想竭尽所能表达感谢。但几次欲要动笔，却不知下笔所言如何。许多次，在提笔的刹那，悸动的情绪水银泄地般宣泄而出，有几次甚至泪滴淌下，湿了脸框。

这是一封对大使馆风雨同舟、不离不弃的感谢信。深处海外的游子，形单影只，踯躅彷徨，值此危机时刻，祖国一直伴我身旁。从最开始在Lofts Apartment分发免洗洗手液，到大使馆将馆内自备物资做成健康包，优先分发给包括杜克大学在内的灾情严重地区的中国留学生，再到这次历尽艰难困苦从国内将如此紧俏的防疫物资快速送达每一个留学生手中，我看到的是高效准确的社会动员能力，听到的是对海外留学生群体“不抛弃、不放弃”的铮铮诺言，体会到的是“儿行千里母担忧”的珍爱与牵挂。

太难了，在边境阻塞、来往骤减的物理限制下，在单方面推脱扯皮、转嫁矛盾、搬弄是非的心理隔离下，能收到如此完备的物资供应、如此贴心的防疫指导和如此温馨的慰问信；太准确了，临行时壮志凌云、豪气冲天的燕然勒功之心受困于不见踪迹的疫情包围，显得华丽而淡淡忧伤，转过头才发现“父母不求儿女为家做多大贡献，只愿一辈子平平安安”。

一声平安在平时是那么老套、那么平凡，但在此时此地，却如金子般珍贵。是啊，“世间诸事，莫贵于人”，天时不如地利，地利不如人和。一份健康包虽不起眼，传递的却是祖国母亲对儿女不计回报的关爱；一声“大使馆永远是你们的家”，传递的是长辈对亲人的深深牵挂。这一份份健康包，宛如一丝丝摇曳微风下的烛光，驱散了子时寒夜的阴霾，传递了直抵心扉的温暖。这大抵就是关爱吧，大爱无悔，大爱无疆，大爱令人不再无助、不再彷徨。我们有依靠，有定力，有担当！

这是一封与DCSSA小伙伴相识相知的注册信。大家一道忙碌了三四个小时，和很多人是第一次见面，和有些人是久别重逢。大家克服学业上的限制、克服对疫情的恐惧、克服路途上的遥远，在约定的分发点相聚，只为一个目的，将爱传递出去，将信心尽可能多地传递给身边每一个人。

杜克大学学联干部在分装健康包

我们不仅是这样想的，也是这样做的，结果也是这样印证的。在分装地点，大家分工协作，甚至展开装配比拼，干劲高涨，斗志昂扬；在派送过程中，大家秩序井然，仔细核对，尽一切可能将每一分关爱送到每一个被寒意裹挟的心灵；接到健康包后，在分发微信群中那一声声真情流露的感谢，那一声声交口称赞的辛苦，便是对我们挥洒汗水、执着向前最大的褒奖。都送到了，都明白了；都收到了，都尽心了，这大概也就是我们青年的收获和成长吧——

有些东西可以随着时间的经历而自然累积，而有些东西必须经过时代的淬炼而振翅高翔。我很庆幸可以和这样一群最可爱的人同风雨、共成长，我更有幸可以认识这么多的好师友、好前辈。要感谢的人太多了，要经历的也还有很多。我真的很开心可以认识这样一群来自五湖四海的最可爱的人，我也希望可以和大家一起共同成为最坚强的人。毕竟，中国的青年是好样的，是靠得住的，也是经得起风霜的！看得远、敢担当是我们青年的不懈动力；看得清、能担当是对我们青年最大的时代考验。愿我们都能持之以恒，永不放下心中对责任的担当和对道义的坚守。

这同样也是一封殷切期盼的寻人启事。我直到今天仍清楚地记得，在我们相聚的停车场的正对面，有一排公寓出租楼，在一个门洞下站立着一个眺望这边的外国女生，与我们年纪相仿。那是一种什么样的眼神啊？我很难形容，有期盼，有羡慕，有困惑而也有淡淡的忧伤——我很难猜测她心中在想什么。由于分装任务紧张，我无暇留下她的影像资料，但有一点我可以确定，她没有戴口罩，估计也很想得到防疫物资。

人类虽因种族、肤色、社会价值、意识形态等因素的存在，以民族国家为框架各具特色、姹紫嫣红，但真情流露却不会有任何差别，她就是在期待和眺望。回来之后，我一直问自己，我能不能帮她这个忙？毕竟，崔天凯大使在CGTN“在美留学生，崔天凯大使同你有话说”栏目中也要求我们“团结友爱，守望相助，特别照顾那些可能有特殊困难的人”，传递一种奉献自己、温暖他人而给他人带来的力量。我是一个道义现实主义的国际关系研究者，不是一个理想主义者，也永不会成为理想主义者，但人权的基本保障就是人生存和发展的权利，剥除了它，一切无从谈起。当你身有剩余，看到这样危困之境，怎能不心生触动，怎能不心怀同理，怎能不想帮她一把呢？

病毒有国界，而人心无国界，人类命运相同、休戚与共。中国青年不应沉溺于自己个人的得失计较，更应和五湖四海的世界青年一道，薪火相传，勠力同心，互帮互助，共同捍卫人类对于美好生活的无限向往。我恳请看到这封寻人启事的朋友们告诉我，Ewin Terrace对面的楼宇是什么住宅？我也很希望拜托有心人可以告诉我白墙粉顶的那栋楼最右边的门洞又是哪一个。人海茫茫，困于一瞬，希望朋友们可以帮我找到这个人，让我有机会将一点微不足道的防疫物资交给她，完成我的一点心愿，也使她不再彷徨。毕竟，“抗击疫情，同舟共济的合作不可少，命运与共的精神不能缺”，唯有肝胆相照、荣辱与共。我也期盼这份微不足道的关爱可以一直传递下去，长长久久，生生不息！

（作者是杜克大学经济学院分析政治经济学硕士一年级学生）

(责编：徐祥丽、燕勐)