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南非将逐步开放封锁等级 全国硬性封锁将于4月30日结束

2020年04月24日08:53  来源：人民网-国际频道
 

人民网约翰内斯堡4月23日电 （刘畅） 南非总统拉马福萨23日晚发表全国演说。拉马福萨指出，有些确诊病例没有明显症状或症状较轻，但也有重症病例。目前全国封锁较为成功，降低了病毒的传播速度，减缓了全国大流行的进程。

拉马福萨在发言中宣布，4月30号之后，将施行分等级的全国封锁。共分为五个阶段，分别如下：

第五阶段：严格全城全面封锁，以控制病毒传播，挽救生命。

第四阶段：在采取严厉防护措施，限制社区传播和暴发，同时允许开放部分社交活动。

第三阶段：为应对高传播风险，对包括在工作场所和社交场所在内的多种社交活动进行限制。相较第四阶段继续开放部分限制。

第二阶段：市民依旧需保持社交距离，社交活动限制进一步放松。

第一阶段：大部分社交活动得以恢复，但仍需遵循预防措施和健康指南。若有需要将提高级别。

目前，南非处于第五阶段。自5月1日起，将施行第四阶段。每个省份将根据自身情况制定封锁阶段。

拉马福萨呼吁南非民众在进入第四阶段后，开始佩戴口罩。在第四阶段中，只有三分之一的劳动力可以工作，因此他鼓励市民继续远程工作。拉马福萨还取消了针对香烟的禁令，但酒吧、剧院、电影院和音乐会等将继续关闭；除运输货物及参加葬礼，禁止跨省旅行；除撤侨及遣返外，边境依旧保持关闭；公共交通恢复正常，但司机及所有乘客必须配口口罩；市民依旧在采买、就医等必要情况才可以外出，但在严格防护措施下可以运动；老人及患病者必须呆在家中。

在讲话的最后，拉马福萨再次提醒市民，勤洗手，保持社交距离，在打喷嚏时，用手肘遮住，继续保持良好的卫生习惯。

至23日，南非新确诊318例，累计确诊3953例，死亡75例，治愈1473例。西开普省单日新增200例，累计确诊1279例，为南非九省之首。

(责编：徐祥丽、燕勐)
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