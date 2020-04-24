非洲疫情形势严峻 中非打造更紧密“命运共同体”

目前，中国境内新冠肺炎疫情趋缓，形势一度严重的意大利、西班牙、德国、法国等欧洲国家也在试水“解封”。但从全球范围来看，疫情还远没有结束。越来越多的国际组织和媒体开始将目光聚焦在疫情初期较少关注的一片土地——非洲。

作为世界第二大洲，这里囊括了近60个不同的国家和地区。拥有人口约13亿，占世界总人口的16.72%。非洲种族复杂，贫富差距巨大，在饱受埃博拉、登革热、艾滋病等病毒肆虐之苦和蝗虫灾害后，如今又卷入了全球这场硝烟四起的战“疫”中。

据Africanews数据，截至北京时间4月22日14时，非洲累计确诊病例24，696例，累计死亡1，193例，1405人康复。疫情较严重的国家是埃及、南非和摩洛哥，累计确诊人数均超过3000。

根据非洲疾控中心在4月14日和21日所发布报告中的数据，在一周内，非洲大陆病例数增长率约为54%，死亡病例数增长率约42%，疫情在持续恶化。更凶险的是，目前非洲检测试剂盒供应缺口仍较大，非洲的实际感染数字被大大低估。

世卫组织官员9日称，一些非洲国家可能“很快”迎来新冠疫情高峰，多国急需扩展病毒检测范围。当地时间4月10日，世卫组织总干事谭德塞在新冠肺炎例行发布会上表示，欧洲部分国家疫情已放缓，但非洲国家疫情发展迅速，并出现大量卫生工作者感染。

不仅如此，联合国非洲经济委员会在4月16日发布题为《COVID-19：保护非洲的生命和经济》报告，称或将有超过30万非洲人因疫情而丧生，即使在最好的情况下，由于疫情持续在非洲大陆肆虐蔓延，非洲的经济增长率也会由3.2%至少降至1.8%，这将使近2700万人陷入极端贫困。

非洲医疗卫生系统薄弱 饥饿或成首要问题

不同于一些国家对病毒的轻视，面对病毒蔓延，非洲国家并没有坐以待毙，从3月起已陆续进行了封锁隔离。

图为撒哈拉以南的非洲国家进行封锁隔离情况 图片来源：BBC

然而，由于长期受饥饿、贫穷、疾病和自然灾害等影响，这次疫情对非洲国家本就薄弱的医疗卫生系统来说更是雪上加霜。

《纽约时报》在4月20日发表的《10个非洲国家没有一台呼吸机，这只是部分问题》一文中称，在拥有1100万人口的南苏丹，副总统人数（5位）都多于呼吸机台数（4台）。在世卫组织发表的声明中，43个非洲国家报告的数据显示，重症监护室共有不到5000张病床，平均每百万人仅5张，而欧洲为每百万人4000张。41个非洲国家公共卫生系统合计仅有不到2000台呼吸机。相比之下，美国有超过17万台呼吸机。而在中国，张文宏医生曾称：“我们每家医院都能有几十台呼吸机。”

世卫组织非洲区域主任玛齐迪索·莫埃蒂说：“（非洲）所需的呼吸机数量存在巨大缺口。在全球供不应求和封锁隔离的情况下，呼吸机的运输将成为挑战。”

文章还称，在一些国家，口罩、医用氧气这些基本物资都无法保障，甚至拥有干净的自来水、肥皂等都属奢望，疫情在一些非洲国家的蔓延会给其本身就脆弱的医疗系统带来毁灭性打击。一些非洲国家还面临专业医疗人员不足、供电系统不稳定等问题。

虽然为遏制疫情的蔓延，封城、宵禁等不可避免，但在非洲，这些措施可能会引发粮食危机、经济衰退和其他社会问题。联合国世界粮食计划署（WFP）执行干事戴维·比斯利称，2020年将会是自二战之后最艰难的一年。

在《华盛顿邮报》4月20日发表的文章《在低收入国家进行封锁隔离将会有人饿死》中，作者指出人们劳动时长的缩短意味着收入减少。在这些国家，饥饿将成为他们首先需要担心的问题而不是感染病毒。

同时，为控制疫情，全球有199个国家停课，超过16亿儿童受影响。其中，有约3.7亿儿童依靠学校提供餐食。疫情暴发后，这些儿童连吃饭都成了问题。文章还称，关闭学校会导致孩子面临性暴力和其他形式的暴力、青少年早孕等问题，甚至由于对教育的重视不足，在学校重新开放后，尤其是女孩会面临辍学的风险。

国际组织积极援助 中非打造更紧密“命运共同体”

为了缓解疫情对非洲各国的冲击，近期各个国际组织积极采取行动进行援助。

据国际货币基金组织（IMF）官网13日发布消息称，IMF执行董事会核准5亿美元用于免除世界25个最贫穷国家6个月的债务，帮助它们抗击新冠肺炎疫情，这其中包括19个非洲国家。

在其官网17日发布的《世界银行和国际货币基金组织动员为非洲抗击COVID-19进行合作》一文中，这两个组织还对G20集团同意对最贫穷国家延期还贷，为77国减压的做法表示赞同。

据世界粮食计划署（WFP）4月14日在官网发布的消息称，首个联合国“团结航班”将从埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴出发，为非洲各国送去抗击疫情急需的医疗用品，包括面罩、手套、护目镜、呼吸机等，可保护医疗工作者治疗超过3万名患者。

而在这批物资中包含了马云基金会向非洲捐赠的第二批援助物资。在3月21日，当载有基金会捐赠的第一批抗疫物资的飞机在广州起飞前，机组和塔台的对话便在网络盛传。

外交部发言人赵立坚在2月25日例行记者会上表示，在抗击疫情的过程中，非洲国家虽然自身条件有限，仍第一时间向中方提供了宝贵的支持和帮助。在危难时刻，非洲同中国站在一起，这是人类命运共同体理念的最好诠释。

“滴水之恩当以涌泉相报”是中华民族的优良传统。我们将铭记这份友情和帮助，继续落实好共建“一带一路”和中非合作论坛北京峰会成果，向那些卫生系统较弱国家提供力所能及的支持，帮助他们增强疫情防控能力，维护地区和全球的公共卫生安全。

目前，中方已对非洲国家进行了多种形式的援助，其中包括：3月18日，中国同非洲国家就新冠肺炎疫情防控举行专家视频会议，24个非洲国家和非洲疾控中心的近300名官员和专家参加了此次会议，会议持续了三个半小时；当地时间4月16日下午，中国政府派往非洲的首批防疫医疗专家组抵达埃塞首都亚的斯亚贝巴国际机场，中方包机上还运载了一批援助埃塞的医疗物资；4月21日，中国援助阿尔及利亚的新一批医疗物资运抵阿尔及尔国际机场，阿尔及利亚总理杰拉德及部分政府工作人员到机场迎接……

值得注意的是，不仅是非洲，世界的其他角落也在经历着这场浩劫。据美国国家公共电台报道，厄瓜多尔沦为拉美疫情重灾区，医疗殡葬体系承压；路透社4月20日发表文章称，在印度最大贫民窟已有138人确诊，专家担心疫情随时可能暴发。在《洛杉矶时报》4月22日发表的文章中，作者写到，在饱受战争蹂躏的叙利亚伊德利卜省，只有一个小型医疗设施可供接收疑似病例。在孟加拉国，救援人员正在世界最大难民营里与时间赛跑，建造隔离设施。

在这场全球的战“疫”中，虽然洲与洲、国与国、人与人之前存在贫富差距，但生命无价。疫情当下，没有一片土地是封闭大陆，只有全人类凝心聚力才能共克时艰，在全球范围内战胜疫情。

(责编：徐祥丽、燕勐)