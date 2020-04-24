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与蒙娜丽莎“面对面”——法国多处景点推出线上游览活动受热捧

2020年04月24日08:30  来源：新华网
 
原标题：与蒙娜丽莎“面对面”——法国多处景点推出线上游览活动受热捧

　　新华社巴黎4月23日电（记者徐永春）与名画《蒙娜丽莎》“面对面”，“徜徉”在空无一人的卢浮宫展厅，“漫步”在春花烂漫的凡尔赛宫后花园……因疫情影响关闭以来，法国卢浮宫、凡尔赛宫等景点推出多项在线游览活动，使禁足在家的人们得以“云”游艺术殿堂和名胜古迹。

　　卢浮宫博物馆管理部门表示，3月12日至4月21日期间，其官方网站浏览量达到840万次，社交媒体的粉丝总量增至870万，其中在微博官方账号的粉丝量超过26万。

　　卢浮宫近期还推出一款手机应用程序，借助虚拟现实可视化技术，使蒙娜丽莎“跃出画面”、端坐面前，让网友切身感受达·芬奇的艺术创新和绘画技巧。此项活动是卢浮宫纪念达·芬奇逝世500周年特别展览的一部分，该手机程序下载量目前已超过6000次。

　　据卢浮宫管理部门介绍，官网上浏览量最高的视频是有关卡里亚蒂德大厅的展示内容，浏览量接近140万次。这间展厅位于卢浮宫16世纪建造部分的一隅，展现了文艺复兴时期的艺术风格。记者看到，视频中的展厅空无一人，古罗马时期的雕像艺术品仿佛在向人们娓娓诉说。

　　法国凡尔赛宫管理部门近日也推出“家中的凡尔赛”项目，兼具趣味性和互动性。例如，通过凡尔赛宫花园和特里亚农宫花园在线直播活动，网友不仅能在竞相开放的花丛中感受春意，还能与园丁和喷泉维护员在线交流，从专业角度了解苗圃园艺知识及背后的故事。凡尔赛宫管理部门说，此类社交媒体直播活动受到热捧，每期平均参与人数接近5万人。

　　此外，凡尔赛宫近日还推出“我最喜欢的艺术品”活动，通过网友投票，在其总计大约6万件收藏品中评选最受喜爱的艺术品。

(责编：刘洁妍、燕勐)
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