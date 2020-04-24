原标题：法国改变按地区逐步解禁计划

新华社巴黎4月23日电（记者陈晨）法国总统马克龙23日表示，法国实施解禁措施“将不会以区域化的形式进行”，改变了其日前所说根据不同地区受疫情影响的程度逐步解禁的计划。

马克龙当天与法国部分市长和法国市长协会等机构代表进行视频会议时明确排除了按地区逐步解禁的可能性，但他说，各个大区可根据实际情况在辖区内适度调整。

马克龙22日在布列塔尼大区视察时曾说，政府未来可能根据不同行业和不同地区受疫情影响的程度逐步实施解禁措施。

法国总统府爱丽舍宫23日表示，法国的解禁计划预计于下周对外公布。

法国卫生部23日发布新闻公报说，法国新冠死亡病例升至21856例，在过去24小时内增加516例。在所有死亡病例中，医院死亡病例为13547例，较前一日增加311例；包括失能老人养老院在内的社会医疗机构死亡病例为8309例，较前一日增加205例。

根据公报，法国目前有29219名新冠患者在医院接受治疗，在过去24小时内减少522人；5053人在重症监护室接受治疗，在过去24小时内减少165人。

法国公共卫生部门23日公布的数据显示，法国医院确诊病例累计120804例，较前一日增加1653例；在包括失能老人养老院在内的社会医疗机构中，确诊或疑似病例累计64219例，较前一日增加1997例。

法国从3月17日起实施“禁足令”，要求民众“最大限度”减少出行并避免与外界接触，并于3月27日将“禁足令”延长至4月15日。马克龙4月13日说，限制出行措施已见成效，疫情有所放缓，但需要继续采取限制措施才能挽救更多生命，因此“禁足令”将延长至5月11日。

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