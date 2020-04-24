原标题：通讯：“中国专家为我们送来了‘及时雨’”——中国赴乌兹别克斯坦联合工作组积极分享疫情防控经验

新华社塔什干4月23日电 通讯：“中国专家为我们送来了‘及时雨’”——中国赴乌兹别克斯坦联合工作组积极分享疫情防控经验

新华社记者蔡国栋

地处中亚腹地的乌兹别克斯坦近日气温骤然升高，白天最高气温突破了30摄氏度。顶着烈日，中国医生奔波在乌东部费尔干纳盆地的各个医疗点。对于他们来说，在有限时间内，与更多当地医护人员交流分享中国疫情防控经验更为重要。

在地处费尔干纳盆地的安集延州，由于防护意识不足和防护操作不当，当地医务人员感染新冠病毒的比例占患者总数的六成以上。中国赴乌兹别克斯坦联合工作组医疗组组长王万春得知这个消息后，立刻指派随行的两名专家现场演示防护服的规范穿脱流程，并反复强调穿脱操作要点和注意事项。

“中国专家真是为我们送来了‘及时雨’。这次面对面交流经验，以及防护服穿脱流程的现场演示，让我们减少了在救治患者中被感染的风险。”在现场参加交流经验的安集延州医务工作人员伊利索夫说。

4月17日，中国赴乌兹别克斯坦联合工作组抵达乌首都塔什干，开始协助乌方开展新冠疫情防控工作。医疗专家由江西省人民医院、南昌大学第一附属医院、江西中医药大学附属医院和江西省疾病预防控制中心选派，包括中医药、重症、院感控制、疾病预防、急诊、护理等专业，以中医药专家为主体，充分体现中西医结合。

王万春说，在费尔干纳盆地各医疗点的走访交流中，工作组还就乌方关心的中医药治疗新冠肺炎方案、轻症及重症患者中药治疗策略等问题进行了详细解答。乌方医务人员对中医药治疗新冠肺炎的方案表现出浓厚兴趣，希望能引进中药治疗新冠肺炎患者。

另一组留在塔什干的中方专家则多次前往乌国家急诊医学中心、卫生和流行病学署、病毒研究所临床中心以及传染病医院等医疗研究机构，同乌方医务人员就病案、特殊人群治疗以及出院病人管理等展开交流。

在与乌方多家新冠患者定点医院进行的远程会诊中，中方专家对各种疑难杂症患者进行了病情追踪和联合查房，提出相应治疗建议和辅助治疗措施，并向乌方赠送了《新冠肺炎资料汇编》。

中国赴乌兹别克斯坦联合工作组领队罗礼生说，远程会诊交流是中乌合作抗疫的重要方式之一，可长期为确诊病人、重症病人提供中乌医疗救治讨论平台，开展防疫工作经验交流分享。中方将推荐江西最优质的医疗机构与乌建立长期合作关系，留下“不走的专家团队”。

乌兹别克斯坦国家急诊医学中心副主任安瓦罗夫表示，感谢中国专家毫无保留地与乌方分享新冠肺炎治疗经验，中方的经验对乌新冠肺炎临床诊治、疫情防控具有积极意义。

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