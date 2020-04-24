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美军“西奥多·罗斯福”号航母官兵完成新冠病毒检测 840人感染

2020年04月24日07:34  来源：新华网
 

　　新华社华盛顿4月23日电（记者孙丁 徐剑梅）美国海军23日说，停靠关岛的美军核动力航空母舰“西奥多·罗斯福”号官兵已全员接受新冠病毒检测，840人检测结果呈阳性，其中4人正在医院接受治疗。

　　美国海军当天通报说，“西奥多·罗斯福”号所有官兵的新冠病毒检测中有840个阳性结果和4098个阴性结果，少量检测结果尚未出来。确诊人员中有88人已经康复。4234名官兵被转移上岸。

　　美国海军日前公布了该航母第一例死亡病例。

　　美国国防部长马克·埃斯珀在接受美国媒体采访时说，美国海军已经完成对该航母疫情等情况的调查，将于近期向他通报结果。

　　据美国国防部公布的最新统计数据，截至23日清晨，美国各军种共有3725名现役人员感染新冠病毒，死亡2例。其中，美国海军感染病例最多，为1366例。

　　美国媒体日前援引美国海军高级官员的话报道说，美国海军目前有26艘军舰报告有新冠病例，26艘军舰已悉数靠岸。另有14艘军舰曾出现新冠病例，舰上感染者已经康复。

　　“西奥多·罗斯福”号航母3月24日发现舰上3人感染新冠病毒，此后确诊人数逐渐增加，于3月底抵达关岛停靠。时任舰长布雷特·克罗泽致信美国海军高层，要求让舰上官兵尽快上岸接受隔离和检测以遏制病毒传播。4月2日，时任美国代理海军部长托马斯·莫德利解除了克罗泽的舰长职务。

(责编：岳弘彬)
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