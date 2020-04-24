原标题：龙卷风袭击美国南部 造成至少7人死亡

中新社休斯敦4月23日电 当地时间4月22日晚，美国南部3州遭遇龙卷风袭击，造成至少7人死亡。

美联社消息，22日晚，一系列龙卷风席卷了俄克拉何马州、得克萨斯州和路易斯安那州，摧毁了房屋、掀翻汽车，造成至少7人死亡，数十人受伤。综合美国多家电力公司消息，目前从得克萨斯州到佐治亚州，有超过15万用户断电。

美国国家气象局气象学家亚历克斯·津克称，当晚疑似有9起龙卷风在俄克拉何马州南部着陆。该州应急管理部门表示，龙卷风破坏了马歇尔郡至少12座房屋和设施。马歇尔郡应急管理部门主任罗伯特·钱尼说，当晚许多汽车被龙卷风弄得一团糟，少数车辆“被挂在树上”。

据美国全国广播公司报道，当晚，路易斯安那州拉皮德斯郡遭遇1起龙卷风袭击。路易斯安那州立大学在社交媒体推特上发布的消息称，该校亚历山大校区遭到破坏，目前所有学生安全。

得克萨斯州波尔克郡遭遇了至少1起龙卷风。得州应急管理部门发言人赛斯·克里斯滕森称，该郡至少3人死亡，30人受伤。该地区位于休斯敦以北约90英里。搜救工作仍在进行中。

据《纽约时报》报道，美国国家气象局称，当晚席卷美国南部地区的强风暴引发了龙卷风。阿肯色州、俄克拉荷马州和得克萨斯州的部分地区向公众发布了预警。部分政府部门开放了学校、体育馆作为临时避难所。(完)

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