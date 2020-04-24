人民网>>国际

意大利新增治愈病例首次超过新增确诊病例

2020年04月24日06:05  来源：新华网
 
原标题：意大利新增治愈病例首次超过新增确诊病例

　　新华社罗马4月23日电（记者陈占杰）意大利民事保护部门23日发布的数据显示，意大利当天新增新冠治愈病例3033例，新增确诊病例2646例。这是意大利疫情暴发以来新增治愈病例数首次超过新增确诊病例数，显示疫情进一步好转。

　　意大利民事保护部门负责人、新冠病毒应急委员会专员博雷利在新闻发布会上说，截至23日，意大利累计确诊病例189973例，累计治愈病例57576例；累计死亡病例25549例，比前一天增加464例。

　　意大利现有新冠患者106848人，比前一天减少851人，连续第四天下降。在现有患者中，81710人在居家隔离，22871人在医院接受普通治疗，2267人在重症监护室接受治疗。重症病例和接受普通治疗病例分别比前一天减少117例和934例，继续呈下降趋势。

　　博雷利说，民事保护部门设立的新冠疫情应急基金已收到捐款1.29亿欧元，该部门已用其中7100万欧元购买呼吸机和个人防护装备。

　　意大利总理孔特21日在议会表示，遏制疫情导致的衰退将对整个经济产生深刻和持久影响。根据国际货币基金组织预测，意大利今年的国内生产总值将下降9.1%。孔特说，为挽救意大利的工业、制造业和生产能力，他请求议会在今年的预算中再拨出500亿欧元，使救助资金总额达到750亿欧元。

　　孔特说，这些资金将用于雇佣更多的医护、民事保护和安全保护人员，增加工人福利，支持中小企业以及受到疫情防控措施严重影响的经济部门。

　　意大利国家统计局23日发布的数据显示，今年3月份，意大利对欧盟以外国家和地区的出口比去年同期下降12.7%，进口下降19.8%，显示疫情对该国实体经济产生较大影响。

　　意大利从1月31日开始实施为期6个月的紧急状态以应对疫情。为防止疫情进一步蔓延，该国从3月10日起进入全国“封城”状态，从3月12日起关闭全国除食品店和药店以外的所有商铺，从3月21日起关闭所有公园和其他公共场所。意大利已两次延长“封城”措施，目前的“封城”措施将持续到5月3日。

(责编：冯粒、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved