原标题：意大利新增治愈病例首次超过新增确诊病例

新华社罗马4月23日电（记者陈占杰）意大利民事保护部门23日发布的数据显示，意大利当天新增新冠治愈病例3033例，新增确诊病例2646例。这是意大利疫情暴发以来新增治愈病例数首次超过新增确诊病例数，显示疫情进一步好转。

意大利民事保护部门负责人、新冠病毒应急委员会专员博雷利在新闻发布会上说，截至23日，意大利累计确诊病例189973例，累计治愈病例57576例；累计死亡病例25549例，比前一天增加464例。

意大利现有新冠患者106848人，比前一天减少851人，连续第四天下降。在现有患者中，81710人在居家隔离，22871人在医院接受普通治疗，2267人在重症监护室接受治疗。重症病例和接受普通治疗病例分别比前一天减少117例和934例，继续呈下降趋势。

博雷利说，民事保护部门设立的新冠疫情应急基金已收到捐款1.29亿欧元，该部门已用其中7100万欧元购买呼吸机和个人防护装备。

意大利总理孔特21日在议会表示，遏制疫情导致的衰退将对整个经济产生深刻和持久影响。根据国际货币基金组织预测，意大利今年的国内生产总值将下降9.1%。孔特说，为挽救意大利的工业、制造业和生产能力，他请求议会在今年的预算中再拨出500亿欧元，使救助资金总额达到750亿欧元。

孔特说，这些资金将用于雇佣更多的医护、民事保护和安全保护人员，增加工人福利，支持中小企业以及受到疫情防控措施严重影响的经济部门。

意大利国家统计局23日发布的数据显示，今年3月份，意大利对欧盟以外国家和地区的出口比去年同期下降12.7%，进口下降19.8%，显示疫情对该国实体经济产生较大影响。

意大利从1月31日开始实施为期6个月的紧急状态以应对疫情。为防止疫情进一步蔓延，该国从3月10日起进入全国“封城”状态，从3月12日起关闭全国除食品店和药店以外的所有商铺，从3月21日起关闭所有公园和其他公共场所。意大利已两次延长“封城”措施，目前的“封城”措施将持续到5月3日。

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