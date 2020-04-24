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“埃中两国真诚友谊的体现”

本报驻埃及记者  曲翔宇  刘  慧

2020年04月24日05:45  来源：人民网－人民日报
 

　　目前，埃及新冠肺炎累计确诊病例已超3600例，防控形势十分严峻。承建埃及新首都中央商务区项目的中国建筑股份有限公司（中国建筑），自3月下旬开始启动全封闭管理模式，在保障员工健康安全的同时，实现项目持续施工。

　　4月21日，埃及住房、公共设施和城市发展部部长埃萨姆·加扎尔考察项目现场时表示，新首都中央商务区项目防疫不停工，“在平衡经济发展和人民健康的问题上，为埃中合作及全埃及工程建设开创了值得全面推广的新模式”。

　　新首都中央商务区项目是埃及新首都乃至全国的重点项目。当前，中国建筑要求3000余名中埃员工除极特殊情况外，工作起居一律在现场，最大限度降低人员流动带来的感染风险。

　　据统计，建筑业产值约占埃及国内生产总值的22％，对埃及经济发展意义重大。加扎尔表示，建筑业与埃及近90个行业密切相关，不仅能创造众多就业机会，还为国家发展进步作出巨大贡献。中企防疫不停工的做法值得借鉴。

　　“新首都中央商务区项目是埃及境内最早启动疫情防控的基建项目，借鉴了不少中国防疫经验。”加扎尔表示，施工现场采取了安装体温测试仪、减少工人通勤次数与时长、要求佩戴口罩、定期消毒、实行分餐制并推广一次性餐具等防疫措施，“这些做法已被证明是行之有效的，我们正向全国推广”。

　　当日，加扎尔还出席了中国建筑向埃及捐赠呼吸机、口罩、防护服等医疗防疫物资交接仪式。“这是持续向前发展的埃中两国真诚友谊的体现。衷心感谢中国政府和中国人民。”

　　（本报开罗4月23日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年04月24日 03 版）
(责编：岳弘彬)
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