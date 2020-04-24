“传递携手抗疫的坚定信心”（患难见真情 共同抗疫情）

当前，新冠肺炎疫情在全球蔓延，给各国人民生命安全和身体健康带来巨大威胁。中国践行人类命运共同体理念，正在积极落实向130多个国家和国际组织提供援助的承诺，向多国派出医疗专家组，并同150多个国家以及国际组织等举行70多场专家视频会，以实际行动促进抗疫国际合作。多国政要、国际组织代表、专家学者、友好人士等充分肯定中国推动疫情防控国际合作取得的积极成果，表示各国应进一步加强抗疫合作，携手彻底战胜疫情，共同维护全球公共卫生安全。

“中国抗疫经验给我们带来很大启发”

“中国疫情防控取得重要阶段性成效，积累了非常重要的经验，为各国抗疫提供了重要借鉴。”南非卫生部部长穆凯兹表示，不久前，中国医疗专家同南非卫生部、各省卫生厅官员和专家举行视频会议，交流分享中方抗疫经验。“南非将参考中国在人员流动管理等方面的防控举措。各国也应分享抗疫经验和疫情信息，互相借鉴学习。”

日前，中国和孟加拉国医疗卫生专家首次通过视频会议形式，就疫情防控和诊疗等交流经验。“治疗新冠肺炎患者的有效方案，防止疫情扩散、保护医护工作者的举措……中国抗疫经验给我们带来很大启发。”孟加拉国卫生和家庭福利部部长马利克表示，中方采取果断措施，疫情防控向好形势进一步巩固，为世界作出榜样。孟方感谢中方近期在应对疫情方面给予的支持，希望进一步学习和借鉴中方有关经验，加强抗疫合作。

“中国积极分享抗疫知识和经验，传递携手抗疫的坚定信心，展现了负责任大国担当。”玻利维亚卫生部前部长克鲁斯表示，中方近日组织的专家视频会议及时、专业、高效，为玻方抗疫发挥重要作用。玻方愿同中方保持密切沟通，进一步深化公共卫生合作，早日取得抗疫最终胜利，增进两国人民健康福祉。

“中国经验在帮助克罗地亚应对疫情方面发挥了重要作用，我们高度评价中国为我们提供的帮助。”克罗地亚前总统梅西奇表示，作为欧盟轮值主席国，克罗地亚正倡议召开欧盟—中国卫生部长视频会议，交流抗疫经验。在中国政府和中国人民共同努力下，中国国内疫情防控形势持续向好，充分证明所采取的防控举措是行之有效的。希望欧中不断加强抗疫合作，交流分享防控和治疗经验，携手共同战胜疫情。

“中国抗疫取得的成效表明，只要采取合理有效措施，疫情可以被遏制。”日中友好协会参事小岛康誉购买了由人民日报国际部与日中交流研究所联合编著的介绍中国抗疫经验的日文版图书《携手抗击新冠肺炎》，并分享给同事朋友。他表示：“中国抗疫经验具有宝贵参考价值，这些至关重要的信息和举措为其他国家早日战胜疫情提供了范例。”

“生动践行人类命运共同体理念”

“中国政府的一系列举措为支持各国抗疫、保护世界人民健康安全作出重要贡献。”津巴布韦非洲民族联盟—爱国阵线全国主席穆欣古里表示，中国及时与国际社会分享疫情防控经验，向多国派出医疗专家组协助抗疫、提供医疗物资援助等，始终坚持为维护世界公共卫生安全贡献力量，展现对国际社会的高度责任感。

“第一时间向世卫组织报告疫情、同各国分享新冠病毒基因序列、开展疫情防控专家国际合作、向其他受疫情影响国家伸出援手……中国推动开展抗疫国际合作，生动践行人类命运共同体理念。”埃及前总理谢拉夫表示，面对共同挑战，各国应当秉持人类命运共同体理念，“携手同心，共同赢得抗击疫情斗争”。

“中国为世界抗击疫情所作的巨大努力有目共睹，为各国疫情防控增添了信心和力量。”斯里兰卡外长古纳瓦德纳表示，在当前疫情严峻的形势下，人类命运共同体理念的重要意义更加凸显，为世界携手战胜疫情指明了方向。

“中国政府在病毒检测、药物研制、疫苗开发、协同抗疫等方面开展了积极的国际合作，以自身行动诠释了人类命运共同体理念的内涵。”泰国国会主席川·立派表示，当前，疫情在全球蔓延，中国积极帮助其他国家抗疫，展现了继续扩大开放、为世界经济稳定作贡献的积极姿态。这种合作和开放的态度，也是各国应对全球性问题应该坚持的方向。

“团结起来就一定能最终战胜疫情”

“在这个特殊时期，我们更应加强合作，共同应对疫情等全人类共同的挑战。”非盟委员会副主席夸蒂表示，中国推动抗疫国际合作的实践表明，国际对话与协调对更好应对疫情至关重要。各国尤其需要团结合作，制定统一计划，采取协调行动，遏制疫情扩散，为世界经济稳定作出贡献。

“国际社会的当务之急是团结起来，将保护民众生命安全和身体健康作为首要任务，积极开展广泛合作，制定有效政策，共同努力遏制疫情在全球范围蔓延。”法国共产党全国执行委员会委员、国际部负责人莉迪娅·萨马巴克斯表示，在抗疫斗争中，联合国和世卫组织起到关键作用，团结与合作至关重要。“目前，法中两国在医疗物资供应、科研等方面开展了合作。未来，双方可在病毒研究等方面进一步加强合作。”

德国萨克森州州长克雷奇默表示，重大传染性疾病是人类的共同敌人，合作抗疫完全符合人类共同利益。“中国抗疫取得显著成效，提振了世界战胜疫情的信心。各国应该更加紧密地团结在一起，共同探索应对疫情的方案。团结起来就一定能最终战胜疫情。”

“战胜疫情需要各国携手应对，形成抗疫强大合力。”巴基斯坦巴中学会执行主任穆斯塔法·海德尔·赛义德表示，在全球抗疫过程中，中国以一系列开放合作的切实举措，为各国探索和开展疫情防控工作提供支持，展现团结协作的重要性。“各国应该密切沟通、全面合作，为早日战胜疫情及维护世界经济稳定共同努力。”

（本报北京、约翰内斯堡、里约热内卢、曼谷、罗马、开罗、柏林、伊斯兰堡、东京4月23日电 记者王莉、肖新新、苑基荣、万宇、李滢嫣、张远南、李晓骁、孙广勇、叶琦、景玥、花放、丁雪真、刘军国）

《 人民日报 》（ 2020年04月24日 03 版）

(责编：岳弘彬)