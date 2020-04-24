欧美航空业受疫情冲击陷入困境

国际航空运输协会日前发布的数据显示，受疫情影响，2020年全球航空公司客运收入可能减少3140亿美元，同比下降55％。在疫情形势依然严峻的情形下，各国禁航措施未出现松动，负面影响仍在持续。分析认为，航空业将面临新一轮洗牌，国际航空客运复苏只有在疫情得到缓解的基础上，通过各国协调“解封”才能实现。

欧洲飞机制造商空中客车公司近日在官网发表声明称，为适应疫情蔓延下的市场环境，空客决定减少其所有商用飞机的产量，缩减1/3产能。美国波音公司总裁兼首席执行官戴夫·卡尔霍恩表示，疫情对航空业打击十分残酷，空中交通量恢复到先前水平可能会需要很长时间，“这将在未来几年改变我们的业务”。

疫情影响下，北欧航空、奥地利航空、布鲁塞尔航空等多家欧洲航空公司已宣布全部或大规模暂停航班。英国弗莱比航空已于3月5日宣布破产，成为疫情冲击下欧洲首家倒下的航空公司。

法航荷航集团日前发布的数据显示，该公司3月乘客数量暴跌近57%，4月与5月更将有逾九成飞机停飞。德国汉莎航空公司近日宣布，将永久关闭旗下廉价航空德国之翼，另一家子公司欧洲之翼的远程航班也将削减。汉莎还将削减其枢纽法兰克福与慕尼黑机场的运力，退役18架宽体飞机和11架空客A320飞机，以应对疫情之后可能会持续数年之久的低迷需求。汉莎航空公司和法航荷航集团已分别表示将取消年度股东分红，采取“部分失业”措施。

在美国，美联航4月15日表示，公司已将5月份的航班削减了90％，预计6月份也将进行类似的削减。由于全美大多数州都颁布了居家令，旅行需求大幅下滑。美联航说，今年4月前两周客运量不足20万人次，较去年同期的600多万人次下降了97%。

为应对航空业面临的困境，一些国家已经出台针对航空业的救助措施。意大利航空公司已经被政府列为新冠疫情下国家整体经济救助计划的一部分，将被收归国有。瑞典和丹麦政府同样出手“输血”，此前已宣布为北欧航空公司提供总额3亿美元贷款担保。这家企业由瑞典、丹麦和挪威三国的航空公司组成。

根据美国政府出台的2.2万亿美元的经济刺激计划，美国航空业也将获得救助。4月14日，美财政部长努姆钦在一份声明中表示，美国航空、西南航空、达美航空、美联航等公司都接受了政府的救助方案，条件是航空公司不裁员、高管限薪以及维持最低水平的运营等。该方案由无需偿还的补助金和低息贷款组成，其中10年期低息贷款会占30%。获得1亿美元或以下援助的较小型航空公司则无需偿还任何资金。

“在各国封锁禁令一再延长、何时‘解封’仍未知的背景下，航空公司面临着更大的困难和挑战。”国际航空运输协会总干事亚历山大·德朱尼亚克说：“预计全球航空业不会出现V型复苏，可能是U型复苏，考虑到疫情影响范围和恢复周期，行业整体复苏步伐不会太快。”

（本报巴黎、华盛顿电）

《 人民日报 》（ 2020年04月24日 17 版）

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