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东南亚国家出台措施救助服装制造业

本报驻泰国记者  赵益普

2020年04月24日05:22  来源：人民网－人民日报
 

　　受新冠肺炎疫情影响，全球许多国家的服装零售商受到冲击，实体店关闭，销售量大幅下滑。在东南亚，越南、柬埔寨、缅甸等国服装生产及出口行业因此面临巨大困难。服装业对东南亚经济发展至关重要。据统计，越南纺织和制衣行业的从业者超过280万人，越南服装出口占到全球市场的5.7%。对柬埔寨来说，服装制造业创造了国内生产总值的16%和出口收入的80%。缅甸全国约有500家服装制造厂，其65%至70%的产品出口到欧盟。

　　疫情在欧美地区的蔓延，导致许多以东南亚为生产基地的国际服装品牌陆续推迟或取消订单。另有一些欧美服装采购商因自身财务困境，提出延期付款或对还未付款和在运输途中的货物要求折扣价格。由于全球服装市场需求萎缩，东南亚众多服装生产企业陷入停工境地。根据越南官方预计，服装业今年一、二季度对欧洲市场的出口将下降8%甚至更多。在柬埔寨和缅甸等国，服装相关行业就业压力普遍加大。

　　为应对冲击，东南亚各国积极展开自救行动。柬埔寨对失业工人实施生活补贴政策，其中每月政府支付40美元，工厂支付30美元。此外，政府还规定，一些服装制造企业可享受半年至一年的“免税期”，具体期限将根据企业受冲击程度、由柬财政部对工厂实际情况评估而定。柬埔寨首相洪森表示，政府已经准备了20亿美元的预算，用于对冲疫情对国内经济的影响。

　　缅甸政府已于上月宣布设立1000亿缅甸元（约合5亿元人民币）的新冠疫情应对基金，优先向服装加工制造等行业提供支持。该基金贷款年限为1年，利率仅为1%。缅甸政府还宣布，符合条件的企业可延迟至本财年末（9月30日）再缴纳季度所得税和月度商业税，在本财年结束之前，出口行业将无需再缴纳2%的出口预付所得税。缅甸还成立了应对新冠疫情中央协调委员会，该委员会将为受工厂关闭影响的工人制定职业培训计划，并提供新的就业机会。缅甸劳工、移民和人口部常务秘书秒昂表示，政府正在同企业和劳工方面紧密合作，以度过危机。

　　（本报曼谷电）


　　《 人民日报 》（ 2020年04月24日 17 版）
(责编：岳弘彬)
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